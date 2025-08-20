iPhone 17: todos los rumores sobre su precio | ¿Cuándo se lanzarán los nuevos celulares de Apple?

Si todos los rumores y filtraciones son ciertos, estamos a un par de semanas para que los nuevos iPhone 17 sean lanzados al mercado tecnológico. Además de ello, los usuarios y potenciales compradores quieren saber el precio de estos dispositivos.

¿Cuál será el precio de los iPhone 17?

Lo que debemos acotar primero es que, tal y como han rescatado medios de comunicación como The Wall Street Journal, el cual asegura que los nuevos iPhone 17 serán más caros que la generación anterior ¿Por qué? el hecho que Estados Unidos aplicará aumento a los componentes y tarifas impuestas a China.

De hecho, hablamos de unos 50 dólares más respecto a los actuales modelos de iPhone 16. Por ello, se cree que los nuevos iPhone 17 tendrían estos costos:

iPhone 17: US$ 799 dólares.

US$ 799 dólares. iPhone 17 Air: US$ 999 dólares.

US$ 999 dólares. iPhone 17 Pro: US$ 1,099 dólares.

US$ 1,099 dólares. iPhone 17 Pro Max: US$ 1,199 dólares.

Estos serían los nuevos iPhone 17 que se lanzarían, aparentemente, en septiembre 2025.

¿Cuándo se estrenarán los iPhone 17?

Otro punto que los fans desean saber es la fecha de lanzamiento de la nueva familia de iPhone 17 y, si se mantiene la línea seguida por los eventos anteriores, deberíamos inferir que el evento tendría lugar durante la primera quincena de septiembre de 2025.

Esta afirmación se sustenta que en el 2021 el evento tuvo lugar el martes 14 de septiembre, en 2022 el miércoles 7 de septiembre, en 2023 el martes 12 de septiembre y el 2024 el lunes 9 de septiembre.

¿Qué novedades traerán los iPhone 17?

En cuanto a los smartphone de Apple, se espera que en el evento de septiembre presente al iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, sin dejar de lado otros dispositivos de la compañía estadounidense.

En cuanto al iPhone 17, se prevé la inclusión de pantalla de 6,3 pulgadas, con mejorada tasa de refresco de 120 hercios, con 8GB de RAM, así como el Apple A19 como procesador.

El iPhone 17 Air se caracterizaría por ser el más delgado de la marca con tan solo 5,4 mm, además de una pantalla de 6,5 pulgadas, con una sola cámara trasera de 48MP, a la vez del Apple A19 Pro como procesador y RAM de 12GB.

Respecto al iPhone 17 Pro, incluirá pantalla de 6,3 pulgadas, con procesador Apple A19 Pro, RAM amplio de 12GB, a la vez de un módulo de cámaras renovado que se situará a lo largo de la parte superior incluyendo la ya característica triple cámara.

Mientras que el iPhone 17 Pro Max, será el más grande de esta familia con una pantalla de 6,9 pulgadas, con el mismo módulo y número de cámaras que el modelo Pro, con el botón de acción y se se presume la inclusión de un botón adicional.