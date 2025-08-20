Este iPhone de última generación bajará de precio con el lanzamiento del iPhone 17: nuevo precio y características
Los teléfonos de Apple cuentan con un sistema avanzado de tecnología, por lo que siempre es necesario saber si ocurre algún cambio en sus precios para adquirir los dispositivos.
Cualquier tipo de producto de Apple cuenta con un precio elevado para miles de usuarios, pero esto se ve justificado con la calidad premium de sus componentes. Entre los que más se vende está justamente el iPhone que el modelo más reciente es el 16 Pro Max. Para septiembre, se conocerá finalmente la ficha técnica del nuevo celular.
Los teléfonos de Apple cambian de precio cada cierto tiempo y son miles de usuarios que aprovechan las mejores ofertas para adquirir los dispositivos móviles que en su lanzamiento están a un precio descomunal. Si eres parte de ellos, entonces esta noticia es perfecta para ti porque tiene que ver con el precio de los celulares.
El iPhone 16 bajará de precio tras el lanzamiento del iPhone 17
El lanzamiento de un nuevo teléfono de Apple suele también causar impacto en los precios de modelos anteriores, donde se incluyen el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. Según la última variación de precios de Apple, esta sería la estimación de cuánto podrían bajar los teléfonos tras el anuncio del Apple Event.
El historial de precios de Apple detallada que los iPhone base siempre han experimentado una reducción de precio entre aproximadamente 9% a 15% tras el lanzamiento de una nueva generación.
Usualmente, estas reducciones de precio se observan entre los 3 a 7 meses tras el lanzamiento de un nuevo celular. En ese sentido, el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro Max y el iPhone 16 Pro Max tendrán un cambio en sus próximos en un futuro y pasarán a tener una reducción de precio.
La primera reducción llegaría entre noviembre y diciembre de este mismo año, pero cabe resaltar que los descuentos más potentes podrían llegar en fechas como el Black Friday.iPhone bajará de precio. | Foto: Captura
Cuando se lanza un nuevo dispositivo móvil de iPhone, los modelos anteriores pasan a ser obsoletos, y no solamente los iPhone. Por lo que resulta importante siempre revisar cuáles dejarán de ser fabricados y se podrán conseguir únicamente reacondicionados.
