Kluiverth Aguilar recibe trágica noticia que interrumpirá su carrera: "Se rompió completamente"

Hace unos años se concretó la venta más cara del fútbol peruano en toda su historia, cuando Alianza Lima transfirió a Kluiverth Aguilar al Grupo City por 2 millones 500 mil euros. Pese a que muchos pensaban que el futbolista tendría alguna oportunidad en el Manchester City de Pep Guardiola, poco después fue prestado al Lommel SK de Bélgica y hoy una terrible noticia complica mucho su carrera profesional.

Resulta que el lateral de la Challenger Pro League, segunda división belga, sufrió una terrible lesión durante su último entrenamiento. Por ello, se mantendrá alejado de las canchas por prácticamente un año y esto significa que su rendimiento disminuirá significativamente, lo que generó preocupación en todos los aficionados del fútbol peruano.

"Se rompió completamente el tendón de aquiles en la pierna izquierda. El jugador del City Group venía entrenando con la reserva del Manchester City y en una jugada en la práctica tuvo la mala suerte de romperse. 9 meses de recuperación se estiman, ya fue operado hace tres semanas. Lamentable cuando definía su futuro para la próxima temporada", indicó el Gian Franco Zelaya.

Kluiverth Aguilar cuando jugaba en Alianza Lima.

De esta forma, no sabemos con exactitud cuándo volverá a estar disponible Kluiverth Aguilar y si será transferido o prestado a otro club cuando se encuentre totalmente recuperado. Recordemos que se fue de Alianza Lima en el 2021 y desde aquel entonces ha pertenecido al Grupo City, aunque siempre se ha desempeñado en el Lommel SK a condición de préstamo.

¿Cuál es el valor de Kluiverth Aguilar?

Actualmente, Kluiverth Aguilar tiene un valor de 300 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más bajos que ha tenido en su carrera profesional, sobre todo si lo comparamos con los 450 mil euros que llegó a costar en el 2024 cuando cruzaba su mejor momento con el equipo de Bélgica.