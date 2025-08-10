- Hoy:
DT de Palmeiras dio firme comentario sobre Universitario previo al duelo por Libertadores: "Este..."
Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, no se guardó nada y dejó un fuerte mensaje sobre Universitario a días del duelo por los octavos del final de la Copa Libertadores.
Universitario de Deportes está próximo a enfrentarse a Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Por ello, los técnicos, tanto Jorge Fossati como Abel Ferreira, están analizando sus mejores tácticas para lograr una victoria en el primer duelo de clasificación. Sin embargo, el técnico del club brasileño se adelantó para dejarle un fuerte mensaje al cuadro merengue.
Después del enfrentamiento contra Ceará en la jornada 19 de la Serie A Brasileirao, Ferreira, director técnico de Palmeiras, ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió al próximo partido contra Universitario en los octavos de final de la Libertadores y realizó una declaración impactante que sorprenderá a los seguidores cremas.DT de Palmeiras, Abel Ferreira, dio fuerte comentario sobre Universitario previo al duelo por Copa Libertadores.
"Pero, como le dije a tu colega, mi enfoque ahora es total y absolutamente partido a partido. Está en el próximo partido, como este, para intentar revertir lo que fue una eliminatoria difícil y complicada, y que alcanzó proporciones, como te dije, que ni yo mismo entiendo", afirmó.
Este comentario se debe al mal momento futbolístico que viene atravesando Palmeiras al quedar eliminado de la Copa de Brasil por Corinthians, no clasificar a las últimas instancias de la Copa Mundial de Clubes y quedar en tercer puesto en el Brasileirao, detrás de Flamengo y Cruzeiro.
Por otro lado, Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, manifestó que esta situación también se debe a que el club brasileño ha tenido varias salidas por fichajes al exterior posterior al Mundial de Clubes, pero que intentan ser fuertes y constantes para lograr victorias tanto a nivel local como internacional.
"Mira, quizá debido a todos los cambios, a veces pienso que estoy entrenando a los mismos jugadores, y no son muy diferentes. Decimos que el 80% de los jugadores son nuevos, de reciente incorporación, de alta calidad, seleccionados por nosotros. Eso también es fundamental", concluyó en conferencia de prensa.
