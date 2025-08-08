- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Colombia vóley
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Motorola
¿Vuelve a Alianza Lima? Cristian Benavente dio el batacazo y firmará por grande de la Liga 1
¡Sorpresivo! Se conoció que el futbolista peruano Cristian Benavente cerró acuerdo con un grande de la Liga 1 2025 y será su flamante jale esta temporada.
Sporting Cristal no solo tendría en la mira al delantero Daniel Amorim para reforzar su ataque esta temporada ya que en las últimas horas se reveló que el elenco rimense fichará al ex Alianza Lima, Cristian Benavente en este mercado de pases 2025.
PUEDES VER: Alianza Lima da el golpe y anuncia a pieza que fue clave en la selección peruana: "Vuelve..."
De acuerdo a lo que pudo conocer LÍBERO, el 'Chaval' acaba de llegar a un acuerdo con el club bajopontino; de esta manera se unirá al plantel que actualmente es liderado por el estratega brasileño, Paulo Autuori para luchar por el título nacional.
Vale recordar que, el jugador hispano-peruano, venía de dejar las filas de Gloria Buza de Rumanía, escuadra donde tuvo muy participación en la reciente temporada, y donde incluso descendió a la Segunda División.Cristian Benavente fichará por Sporting Cristal tras su paso por Rumania/Composición: GLR
Precisamente, con los 'Gloriosos', el mediocampista nacional apenas disputó un total de 4 encuentros, ya que no pudo consolidarse como titular. Desde entonces, su futuro venía siendo un suspenso e incluso hace uno meses fue voceado como posible refuerzo de Cienciano del Cusco.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90