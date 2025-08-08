0

¿Vuelve a Alianza Lima? Cristian Benavente dio el batacazo y firmará por grande de la Liga 1

¡Sorpresivo! Se conoció que el futbolista peruano Cristian Benavente cerró acuerdo con un grande de la Liga 1 2025 y será su flamante jale esta temporada.

Solange Banchon
Sporting Cristal no solo tendría en la mira al delantero Daniel Amorim para reforzar su ataque esta temporada ya que en las últimas horas se reveló que el elenco rimense fichará al ex Alianza Lima, Cristian Benavente en este mercado de pases 2025.

De acuerdo a lo que pudo conocer LÍBERO, el 'Chaval' acaba de llegar a un acuerdo con el club bajopontino; de esta manera se unirá al plantel que actualmente es liderado por el estratega brasileño, Paulo Autuori para luchar por el título nacional.

Vale recordar que, el jugador hispano-peruano, venía de dejar las filas de Gloria Buza de Rumanía, escuadra donde tuvo muy participación en la reciente temporada, y donde incluso descendió a la Segunda División.

Precisamente, con los 'Gloriosos', el mediocampista nacional apenas disputó un total de 4 encuentros, ya que no pudo consolidarse como titular. Desde entonces, su futuro venía siendo un suspenso e incluso hace uno meses fue voceado como posible refuerzo de Cienciano del Cusco.

