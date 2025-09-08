- Hoy:
Partidos de HOY EN VIVO, martes 9 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para disputarse este martes 9 de septiembre. Se juega la última fecha de las Eliminatorias 2026 en Conmebol y también hay amistosos internacionales.
Este martes 9 de septiembre se termina las Eliminatorias Sudamericanas que dan acceso al Mundial 2026; además, también hay amistosos internacionales. Para ello, aquí te dejamos la programación completa y todos los partidos en vivo que se disputarán hoy. Revisa el horario y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Eliminatorias 2026
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Sierra Leona vs Etiopia
|FIFA+
|8:00
|Zimbabue vs Ruanda
|FIFA+
|8:00
|Tanzania vs Niger
|FIFA+
|8:00
|Kenia vs Seychelles
|FIFA+
|8:00
|Namibia vs Santo Tome y Príncipe
|FIFA+
|11:00
|Togo vs Sudan
|FIFA+
|11:00
|Congo DR vs Senegal
|FIFA+
|11:00
|Sudáfrica vs Nigeria
|FIFA+
|11:00
|Cabo Verde vs Camerún
|FIFA+
|11:00
|Azerbaiyán vs Ucrania
|ESPN, Disney+
|11:00
|Burkina Faso vs Egipto
|FIFA+
|11:00
|Armenia vs Irlanda
|Disney+
|13:45
|Noruega vs Moldavia
|Disney+
|13:45
|Serbia vs Inglaterra
|ESPN
|13:45
|Bosnia and Herzegovina vs Austria
|Disney+
|13:45
|Chipre vs Romania
|Disney+
|13:45
|Albania vs Letonia
|Disney+
|13:45
|Francia vs Islandia
|Disney+
|13:45
|Hungría vs Portugal
|FIFA+
|14:00
|Mauritania vs Sudán del Sur
|FIFA+
|14:00
|Benín vs Lesoto
|FIFA+
|14:00
|Gabón vs Costa de Marfil
|FIFA+
|14:00
|Gambia vs Burundi
|FIFA+
|14:00
|Angola vs Mauritius
|FIFA+
|18:00
|Ecuador vs Argentina
|Movistar Play, TyC Sports, Telefe
|18:30
|Venezuela vs Colombia
|Gol Peru, Caracol TV, RCN Television
|18:30
|Bolivia vs Brasil
|Movistar Deportes, SporTV, Globo
|18:30
|Peru vs Paraguay
|ATV, Movistar Deportes, DIRECTV Sports Argentina
|18:30
|Chile vs Uruguay
|Movistar Play, Chilevision, RCN En Vivo
|19:00
|Jamaica vs Trinidad and Tobago
|YouTube, CONCACAF GO, Canal 4, Peacock
|19:00
|Curaçao vs Bermuda
|YouTube, CONCACAF GO, Paramount+
|21:00
|Costa Rica vs Haiti
|YouTube, CONCACAF GO, Teletica Canal 7
|21:00
|Honduras vs Nicaragua
|YouTube, CONCACAF GO, Telesistema
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:30
|Atlético Bucaramanga vs Once Caldas
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos amistosos de hoy
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|2:00
|Nueva Zelanda vs Australia
|FIFA+
|6:30
|Sri Lanka vs Maldivas
|6:45
|Nepal vs Bangladesh
|11:00
|Estonia vs Andorra
|Disney+
|12:00
|República Dominicana
|13:45
|Gales vs Canada
|Disney+
|14:00
|Malta vs San Marino
|DAZN
|18:30
|USA vs Japón
|fuboTV, UNIVERSO, Peacock
|20:00
|Mexico vs Corea del Sur
|fuboTV, TUDN, FOX Deportes
Partidos de hoy Copa Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:30
|Santa Fe vs Alianza
|Fanatiz
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
