0

Partidos de HOY EN VIVO, martes 9 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para disputarse este martes 9 de septiembre. Se juega la última fecha de las Eliminatorias 2026 en Conmebol y también hay amistosos internacionales.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 9 de septiembre | FOTO: LIBERO
Este martes 9 de septiembre se termina las Eliminatorias Sudamericanas que dan acceso al Mundial 2026; además, también hay amistosos internacionales. Para ello, aquí te dejamos la programación completa y todos los partidos en vivo que se disputarán hoy. Revisa el horario y canales de transmisión.

Hora confirmada de partido de Perú contra Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias

PUEDES VER: Hora del partido Perú vs. Paraguay por la última fecha de Eliminatorias 2026

Partidos de hoy en Eliminatorias 2026

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Sierra Leona vs EtiopiaFIFA+
8:00Zimbabue vs RuandaFIFA+
8:00Tanzania vs NigerFIFA+
8:00Kenia vs SeychellesFIFA+
8:00Namibia vs Santo Tome y PríncipeFIFA+
11:00Togo vs SudanFIFA+
11:00Congo DR vs SenegalFIFA+
11:00Sudáfrica vs NigeriaFIFA+
11:00Cabo Verde vs CamerúnFIFA+
11:00Azerbaiyán vs UcraniaESPN, Disney+
11:00Burkina Faso vs EgiptoFIFA+
11:00Armenia vs IrlandaDisney+
13:45Noruega vs MoldaviaDisney+
13:45Serbia vs InglaterraESPN
13:45Bosnia and Herzegovina vs AustriaDisney+
13:45Chipre vs RomaniaDisney+
13:45Albania vs LetoniaDisney+
13:45Francia vs IslandiaDisney+
13:45Hungría vs PortugalFIFA+
14:00Mauritania vs Sudán del SurFIFA+
14:00Benín vs LesotoFIFA+
14:00Gabón vs Costa de MarfilFIFA+
14:00Gambia vs BurundiFIFA+
14:00Angola vs MauritiusFIFA+
18:00Ecuador vs ArgentinaMovistar Play, TyC Sports, Telefe
18:30Venezuela vs ColombiaGol Peru, Caracol TV, RCN Television
18:30Bolivia vs BrasilMovistar Deportes, SporTV, Globo
18:30Peru vs ParaguayATV, Movistar Deportes, DIRECTV Sports Argentina
18:30Chile vs UruguayMovistar Play, Chilevision, RCN En Vivo
19:00Jamaica vs Trinidad and TobagoYouTube, CONCACAF GO, Canal 4, Peacock
19:00Curaçao vs BermudaYouTube, CONCACAF GO, Paramount+
21:00Costa Rica vs HaitiYouTube, CONCACAF GO, Teletica Canal 7
21:00Honduras vs NicaraguaYouTube, CONCACAF GO, Telesistema

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
20:30Atlético Bucaramanga vs Once CaldasRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos amistosos de hoy

HORARIOPARTIDOSTV
2:00Nueva Zelanda vs AustraliaFIFA+
6:30 Sri Lanka vs Maldivas
6:45Nepal vs Bangladesh
11:00Estonia vs AndorraDisney+
12:00República Dominicana
13:45Gales vs CanadaDisney+
14:00Malta vs San MarinoDAZN
18:30USA vs JapónfuboTV, UNIVERSO, Peacock
20:00Mexico vs Corea del SurfuboTV, TUDN, FOX Deportes

Partidos de hoy Copa Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
20:30Santa Fe vs AlianzaFanatiz

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

