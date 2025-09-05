Ni Zuckerberg ni Gates: este gigante tecnológico hizo notar su ausencia en la cena de gala en la Casa Blanca de Trump

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a varios ejecutivos destacados del sector tecnológico estadounidense. Sin embargo, una figura clave estuvo ausente: Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX y X. Musk, quien en el pasado fue un aliado cercano de Trump y llegó a liderar una agencia gubernamental enfocada en reducir el gasto público, no apareció en la lista exclusiva de líderes tecnológicos invitados al encuentro.

¿Por qué Elon Musk no asistió a la cena en la Casa Blanca con líderes tecnológicos?

Según Agence France-Presse, Musk confirmó haber recibido una invitación, pero explicó en su red social X que no pudo asistir en persona y que, en su lugar, envió a un representante. "Fui invitado, pero lamentablemente no pude asistir".

En vez de Musk, asistió Sam Altman, el líder de OpenAI y uno de sus principales competidores en el rápido mundo de la inteligencia artificial.

Elogios de los líderes tecnológicos a Donald Trump durante la cena

Durante la reunión, los líderes de las principales empresas tecnológicas mostraron un respaldo evidente y no dudaron en resaltar el papel del presidente Donald Trump. Mark Zuckerberg, de Meta, destacó lo valioso que fue juntar a un grupo con tanta influencia.

Por su parte, Tim Cook, de Apple, también expresó su agradecimiento por las facilidades que el presidente ha creado para que las empresas inviertan en Estados Unidos, y resaltó el compromiso de Trump con la innovación y el liderazgo.

Trump se reunió con líderes tecnológicos en la Casa Blanca.

Posturas y perspectivas sobre la inteligencia artificial y la innovación

Mientras que Sam Altman también valoró el respaldo de Trump a las empresas innovadoras, Bill Gates, cofundador de Microsoft, adoptó una postura más global. Gates hizo hincapié en la necesidad de aprovechar la inteligencia artificial no solo para el avance de Estados Unidos, sino también para ayudar a las comunidades más vulnerables alrededor del mundo, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo internacional.

Aunque en su primer mandato Trump tuvo una relación algo distante con el mundo tecnológico, su regreso al poder ha provocado un cambio notable. Cada vez más líderes del sector se alinean con él, promoviendo grandes inversiones en el país. En paralelo, algunas empresas han seguido la línea del presidente para detener programas que impulsaban la diversidad y para reducir las iniciativas contra la desinformación en línea, mostrando un giro en las prioridades del sector bajo esta nueva etapa.