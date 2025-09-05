Marcos López no calló y señaló a los responsables de la eliminación de Perú: "Deben hacerse cargo..."

La selección peruana cayó de manera contundente ante Uruguay por 3-0 en el Estadio Centenario de Montevideo. La ‘Bicolor’ ofreció un rendimiento para el olvido, lo que terminó confirmando su eliminación del Mundial 2026. Tras el partido, Marcos López se mostró contundente y sorprendió al señalar a los responsables de este fracaso.

Una vez finalizado el partido en Montevideo, el lateral de la selección peruana fue uno de los pocos jugadores que se animaron a dar la cara tras la eliminación en la zona mixta y fue consultado con respecto al futuro de la 'Blanquirroja'.

Al respecto, Marcos López sorprendió a los presentes al señalar a los responsables del estrepitoso declive que ha mostrado el combinado patrio, mandando un mensaje directo a la dirigencia de la FPF.

"Errores podemos enmarcar a lo largo de toda la Eliminatoria. No quiero responsabilizar a nadie, pero ya deben hacerse cargo quienes toman las decisiones. Nosotros, como jugadores, damos la cara y eso siempre va a ser así", señaló.

Video: Movistar Deportes

En la misma línea, afirmó que considera al DT Óscar Ibáñez como un gran técnico y expresó su deseo de que continúe como seleccionador, aunque recalcó que la FPF es quien toma las decisiones y ya luego se verá si fueron las correctas.

"Óscar (Ibáñez) es un gran técnico, me gustaría que se quede, pero las decisiones las toma la dirigencia y ustedes como prensa se darán cuenta si sirven o no", añadió.

Marcos López destacó la aparición de nuevos talentos

Asimismo, López también se mostró entusiasmado por los nuevos valores que han aparecido recientemente, haciendo especial énfasis al rendimiento que mostraron Kenji Cabrera y Joao Grimaldo.

"Kenji (Cabrera) en el primer tiempo estuvo tratando de encontrarse con el equipo. Joao (Grimaldo) entró bien y nos dio un poco de aire. Los cambios fueron buenos con el marcador en contra y nos ganaron bien. De cara al futuro, hay buenos jugadores y hay que trabajar. Confió en lo que viene, pero simplemente debemos exigirnos y prepararnos más, porque se nota la diferencia a nivel físico", enfatizó.