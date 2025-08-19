Estudiantes vs Cerro Porteño EN VIVO: fecha, hora y dónde ver los octavos de Copa Libertadores

Estudiantes vs Cerro Porteño medirán fuerzas este miércoles 20 de agosto, cuando se enfrenten desde las 5.00 p. m. (hora peruana) por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el cual se desarrollará desde el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata. A continuación conoce todos los detalles de este compromiso.

Estudiantes vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores

El cuadro paraguayo llega a este compromiso obligado a darle vuelta al marcador de ida (1-0) tras caer en La Nueva Olla donde el elenco argentino se impuso en los descuentos a través de un penal de Santiago Ascacibar. De esta manera, con la ventaja mínima del rival, intentará revertir la situación, apoyado en el buen resultado que consiguió por el torneo local.

Y es que en la reciente fecha del campeonato de Paraguay, Cerro venció a Guaraní 4-3, lo que le llena de confianza para lograr la hazaña de visita y lograr la clasificación.

Por su parte, Estudiantes intentará cerrar la llave desde el inicio, pues saldrán a buscar el gol de la tranquilidad y así controlar mejor el juego; sin embargo, es consciente que el partido no será sencillo, pues al frente tendrán a un aguerrido equipo dirigido por Diego Martínez.

¿A qué hora juega Estudiantes vs Cerro Porteño?

A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el Estudiantes vs Cerro Porteño, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025:

Perú, Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 7.00 p. m. | (PT): 4.00 p. m.

España: 12.30 a. m. (del jueves 17)

¿Dónde ver Estudiantes vs Cerro Porteño EN VIVO?

Para poder ver el partido de Estudiantes vs Cerro Porteño EN VIVO ONLINE GRATIS, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión: