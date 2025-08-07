¡SORPRESA! | Reconocido actor que interpretó a un superhéroe de DC anunció su ingreso a ICE

Muchos inmigrantes han rechazado las tácticas utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para capturar a los extranjeros, en cumplimiento de las órdenes de Donald Trump. Mientras varias figuras públicas han mostrado su apoyo a los inmigrantes, existe una excepción. En esta nota te contaremos quién es el actor que interpretó al héroe originario de Kriptón y que anunció su incorporación al personal migratorio en respaldo a las políticas del presidente.

Superman pasó a apoyar la gobierno

Dean Cain fue el protagonista de la serie de los años 90 "Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman", donde interpretó al icónico superhéroe que vivía en Metrópolis. Recientemente, mediante un video publicado en sus redes sociales, anunció que se unirá a la ofensiva contra los inmigrantes al participar como agente del ICE, respaldando así las políticas migratorias impulsadas por el jefe de la Casa Blanca.

Tras la publicación del video, Cain concedió una entrevista a Fox News el miércoles 6 de agosto, en la que explicó su decisión: "De hecho, soy… agente del sheriff juramentado y oficial de policía de reserva. No formaba parte del ICE, pero en cuanto publiqué el video de reclutamiento y ustedes pusieron una pequeña propaganda en su programa, se volvió una locura". Además, afirmó que ya está siguiendo los procedimientos necesarios y está a la espera del acto formal: "Así que ya he hablado con algunos funcionarios del ICE y juraré como agente del ICE lo antes posible".

El artista, conocido por su postura conservadora, argumentó que su ingreso a esta agencia es una decisión acertada: "Este país se construyó gracias a la actuación de patriotas, ya fuera popular o no, y a su decisión correcta. Creo firmemente que es lo correcto". Además, calificó al sistema migratorio estadounidense como "fallido" y afirmó que necesita una reconstrucción urgente.

"El Congreso necesita arreglarlo, pero mientras tanto, el presidente Trump basó su campaña en esto. Está cumpliendo con esto. Esto es lo que la gente votó. Es lo que yo voté y él lo va a lograr, y yo haré mi parte para asegurarme de que suceda", fueron las palabras del actor. Su decisión es vista como un símbolo de respaldo a la administración estatal, que busca intensificar su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.

Conoce a Dean Cain

Nació en Mount Clemens, Michigan, en 1966, y tiene ascendencia japonesa, judía, francocanadiense, irlandesa y galesa. Creció en una localidad de California y ha formado parte de un sinfín de películas y series. Además de la serie que lo catapultó a la fama, integró el elenco de Supergirl en 2015 y participó en largometrajes como Lost (2004), Meant to Be (2012), entre otros.