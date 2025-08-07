Censo en Estados Unidos: Donald Trump exige NO incluir a inmigrantes indocumentados en el recuento de información

El jefe de la Casa Blanca continúa rechazando la presencia de extranjeros que ingresen o residan ilegalmente en el país. Esta postura se reflejó en una reciente decisión al solicitar que se excluya a estas personas del conteo oficial de población, modificando drásticamente la práctica habitual de los censos.

Donald Trump excluye a estos inmigrantes

Este jueves 7 de agosto del 2025, a través de su cuenta en la red social Truth Social, el presidente anunció que ordenó al Departamento de Comercio no incluir en el Censo a los extranjeros que no cuenten con permiso legal para residir en Estados Unidos. Esta medición permite contabilizar a la población nacional.

El anuncio fue realizado por medio de su red social Truth Social y afecta a miles de inmigrantes indocumentados. Foto: truthsocial.com/@realDonaldTrump

En su publicación, el mandatario escribió: "He dado instrucciones a nuestro Departamento de Comercio para que comience de inmediato a trabajar en un CENSO nuevo y sumamente preciso basado en hechos y cifras actuales y, lo que es más importante, utilizando los resultados y la información obtenidos de las elecciones presidenciales de 2024".

La Constitución de Estados Unidos exige la realización de un censo nacional cada diez años para determinar la cantidad de representantes en el Congreso. Según el portal oficial, este proceso tiene como objetivo contar a todas las personas que viven en el país. Sin embargo, el presidente busca modificar esta práctica en medio del aumento de presión sobre los estados republicanos para rediseñar los mapas congresales y así fortalecer a su partido de cara a las elecciones de 2026.

Intentos previos

El líder estadounidense ya intentó una estrategia similar en 2020, durante su primer mandato. En ese entonces, justificó su postura afirmando que seguiría luchando por incluir una pregunta sobre ciudadanía en el Censo de ese año, pese a que la Corte Suprema bloqueó el intento de su administración. Posteriormente, dio marcha atrás y solicitó a las agencias federales que proporcionaran datos para identificar a los no ciudadanos sin necesidad de incluir la pregunta en el formulario oficial.