Inmigrante de Latinoamérica consigue una Green Card tras solo 5 años de espera: "Necesitas un..."

Historias de inmigrantes latinoamericanos | Para muchos migrantes, establecerse legalmente en Estados Unidos parece un sueño lejano. No obstante, la historia de Pamella Cardenuto es un claro ejemplo de que, con perseverancia y paciencia, ese sueño se puede hacer realidad. A pesar de enfrentar desafíos imprevistos, su dedicación la llevó a obtener la Green Card, un documento que le garantiza vivir y trabajar de manera permanente en el país.

Pamella Cardenuto obtuvo la residencia permanente en EE. UU.

¿Cómo obtuvo la inmigrante latinoamericana la Green Card tras un proceso desafiante?

Originaria de Brasil y residente en Orlando, Florida, Pamella Cardenuto trabaja en el área de marketing. Su travesía migratoria comenzó en 2015, cuando se mudó a Estados Unidos junto a su entonces esposo, Daniel, un ciudadano italiano. Y desde el inicio, el asesoramiento legal fue fundamental en su proceso.

En agosto de 2019, Pamella solicitó la Green Card tras recibir la recomendación de abogados expertos, quienes le sugirieron aplicar a la visa EB2-NIW, basada en sus méritos laborales. Para ello, envió su solicitud junto con un pago de US$5.000.

Sin embargo, en febrero de 2021, las autoridades rechazaron su solicitud, argumentando que no cumplía con los diez años de experiencia laboral requeridos, ya que le faltaban apenas 89 días. A pesar de este revés, Pamella Cardenuto optó por no apelar el rechazo y decidió reiniciar el trámite desde cero.

En enero de 2023, Pamella recibió la aprobación del formulario I-140, un paso crucial hacia la obtención de su residencia. Aunque aún debía presentar nuevos exámenes médicos y pagar entre 200 y 300 dólares, su esfuerzo finalmente dio frutos.

En noviembre de 2023, logró obtener su Green Card, un logro que representa no solo su esfuerzo personal, sino también la importancia de la paciencia y la perseverancia en el proceso migratorio.

Pamella comparte consejos para inmigrantes en Estados Unidos

Pamella comparte su experiencia como un mensaje de esperanza para otros inmigrantes en Estados Unidos. "No mientan, paguen sus impuestos y nunca pierdan la fe, ya que siempre hay una salida", aconseja.

Su travesía puede ser vista como una metáfora de la lucha de muchos migrantes: "Obtener una Green Card en Estados Unidos es como navegar por un río caudaloso. Necesitas un guía experto y, aunque a veces tengas que remar contra la corriente, otras veces solo se trata de tener paciencia".