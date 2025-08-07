Pánico en Walmart: tragedia deja más de 10 heridos en el establecimiento de este estado
Una tragedia sacudió a Walmart, donde más de 10 personas resultaron heridas en un ataque. La policía ya investiga lo sucedido mientras el pánico se desata.
Un violento ataque en un Walmart de Michigan dejó más de 10 personas heridas, desatando el pánico entre los presentes. La policía ya se encuentra en el lugar para esclarecer los hechos.
El incidente, ocurrido en Traverse City, activó una alerta de emergencia y obligó a las autoridades a declarar el suceso como un ataque masivo. Un sospechoso ya está detenido.
Tragedia en Walmart deja más de 10 heridos
Un lamentable incidente ocurrió alrededor de las 5:00 pm en un Walmart de Michigan y se trata de un ataque de apuñalamiento masivo en una de sus tiendas de Traverse City, el cual dejó al menos 11 personas heridas. En ese sentido, Joe Pennington, portavoz de la compañía, informó que están colaborando con las autoridades y redirigiendo las preguntas a la policía.
Aunque la información es limitada debido a la investigación, las autoridades han confirmado que un sospechoso está bajo custodia. El incidente llevó a emitir una alerta de emergencia para que los residentes eviten la zona alrededor de la tienda Walmart, situada a unos 410 km de Detroit, mientras el personal de emergencias sigue trabajando en el área.
Investigaciones sobre estos apuñalamientos en Walmart
En tanto, el alguacil del Condado de Grand Traverse, Michael D. Shea, señaló que según la información que disponemos en este momento es que parece que estas apuñaladas en el Walmart de Traverse City fueron actos aleatorios.
