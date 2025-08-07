¿Quién es 'El Makabélico' y por qué recibió una sanción del gobierno de Estados Unidos?

El rapero mexicano Ricardo Hernández Medrano, conocido artísticamente como 'El Makabélico', fue recientemente sancionado por el gobierno de Estados Unidos debido a sus supuestos vínculos con actividades ilícitas. Las autoridades estadounidenses lo han señalado por su presunta relación con el Cartel del Noreste (CDN), organización terrorista identificada este año. Por lo que esta medida ha puesto en el centro de la atención su carrera y sus posibles conexiones con el crimen organizado.

'El Makabélico' fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones al rapero mexicano Ricardo Hernández Medrano, conocido como "El Makabélico", debido a su supuesto vínculo con el Cartel del Noreste (CDN). Este grupo, catalogado como organización terrorista en enero de este año, se considera una continuación de Los Zetas.

Es así que el Departamento del Tesoro indicó que Hernández Medrano estaría participando en actividades ilegales, como el lavado de dinero mediante sus conciertos, con una porción considerable de sus ganancias provenientes de regalías canalizadas directamente al cartel.

La sanción establece que las propiedades y activos de El Makabélico en EE. UU. serán congelados, impidiendo cualquier transacción vinculada a ellos. El Departamento del Tesoro señala que el rapero estaría participando en esquemas de lavado de dinero, aprovechando sus conciertos para transferir fondos al cartel.

¿Qué es el Cartel del Noreste?

El Cartel del Noreste (CDN) es un grupo criminal originario de México que opera principalmente en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. En Estados Unidos, se le acusa de participar en el tráfico de sustancias ilícitas como fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de estar involucrado en delitos como extorsión, secuestro y trata de personas.