Buenas noticias inmigrantes legales: 3 razones por las que te puede favorecer tener un número del seguro social (SSN)

Para muchos inmigrantes legales, obtener un número del Seguro Social (SSN) representa un paso crucial hacia la integración y el acceso a beneficios importantes en Estados Unidos. Este número no solo identifica oficialmente a la persona ante las instituciones, sino que también abre puertas en múltiples aspectos de la vida diaria.

Contar con un SSN puede facilitar desde la búsqueda de empleo hasta la realización de trámites financieros, ayudando a construir un historial crediticio sólido y obtener beneficios gubernamentales. A continuación, te presentamos tres razones clave por las que tener un SSN puede ser una gran ventaja para ti.

3 razones por las que te puede favorecer tener un número del seguro social (SSN)

Según la Administración del Seguro Social (SSA), contar con un número del Seguro Social (SSN) brinda varios beneficios importantes para los inmigrantes legales en Estados Unidos. A continuación, se destacan tres motivos principales:

El SSN es fundamental para poder trabajar de manera legal en el país y permite a los empleadores informar los ingresos al gobierno. También es indispensable para presentar las declaraciones de impuestos y evaluar la elegibilidad para recibir beneficios del Seguro Social.

Además, tener un SSN facilita el acceso a servicios financieros, como la apertura de cuentas bancarias y la solicitud de créditos, lo que ayuda a construir un historial crediticio sólido. También es requerido para acceder a ciertos beneficios públicos, como el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y Medicare, que proporcionan apoyo económico y atención médica a quienes tienen ingresos bajos o discapacidades.