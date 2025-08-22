Atención inmigrantes: 3 motivos por los que el gobierno de Donald Trump puede revocar tu visa americana

Si eres inmigrante en Estados Unidos, es crucial entender los riesgos que podrían llevar a la revocación de tu visa. El gobierno de Donald Trump ha implementado políticas estrictas que afectan directamente a los inmigrantes en el país.

Desde problemas legales hasta el incumplimiento de ciertas normativas, te explicamos las tres principales razones por las cuales tu visa puede estar en peligro. Conocer estas causas es esencial para evitar complicaciones.

PUEDES VER: Repartidores hispanos demuestran miedo tras redadas migratorias durante gobierno de Donald Trump

3 motivos por los que el gobierno de Donald Trump puede revocar tu visa americana

El Departamento de Estado ha anunciado que está revisando más de 55 millones de visas para confirmar si los beneficiarios han cumplido con las condiciones de entrada y permanencia en EE.UU. A continuación, te explicamos algunas razones que podrían llevar a la revocación de este documento.

Es fundamental estar bien informado sobre los requisitos que implica tener una visa americana. El incumplimiento de estos puede acarrear consecuencias serias, como la pérdida de tu estatus migratorio y la anulación de la visa. Conocer tus responsabilidades te ayudará a evitar complicaciones.

Incumplimiento de las condiciones de la visa: Si no sigues las normas establecidas por tu visa, como trabajar sin autorización o exceder el tiempo permitido en el país, las autoridades pueden decidir revocar tu visa.

Delitos o infracciones legales: Si eres detenido o acusado de estar involucrado en actividades ilegales, como fraude, violaciones de leyes migratorias o incluso delitos menores, esto puede llevar a la cancelación de tu visa por parte del gobierno de EE.UU.