Atención, clientes de Walmart: famosa cadena de supermercados abrirá sus primeras tiendas en este lugar

Walmart, uno de los gigantes del retail, anunció la apertura de sus primeras tiendas en una región donde hasta ahora no tenía presencia.

La noticia ha generado gran expectativa entre los consumidores, quienes celebran la llegada de nuevas opciones de compra. Por lo que este paso marca una nueva etapa en la estrategia de crecimiento de la cadena estadounidense.

La compañía reveló que las aperturas se darán en ubicaciones clave, buscando captar un mercado con alto potencial. Con su modelo de precios bajos y variedad de productos, Walmart espera posicionarse rápidamente entre los favoritos del público. La competencia local ya observa con atención el impacto que esta expansión podría tener en el sector.

Walmart abrirá sus primeras tiendas en este lugar

Walmart anunció que abrirá sus primeras tiendas propias en Sudáfrica a finales de 2025, marcando una nueva etapa en su expansión internacional. La empresa compartirá detalles sobre las ubicaciones, fechas de apertura y procesos de contratación el próximo octubre.

Las nuevas tiendas ofrecerán desde alimentos frescos y productos para el hogar hasta ropa y tecnología, aseguró Kath McLay, presidenta de Walmart International. La compañía planea colaborar estrechamente con proveedores y emprendedores locales para integrar productos sudafricanos.

Actualmente, Walmart ya opera en África a través de su filial Massmart, con cerca de 300 tiendas en varios países del continente. Con esta estrategia, la empresa refuerza su compromiso de ofrecer productos accesibles y de calidad, impulsando también a pequeños y medianos proveedores africanos.