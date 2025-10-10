Incertidumbre en Chicago | Autoridades aclaran si habrá redadas del ICE durante la Maratón 2025

La ciudad de Chicago se prepara para uno de los eventos deportivos más esperados del año: la Maratón 2025, que se celebrará este domingo 12 de octubre y reunirá a más de 50 mil corredores de todo el mundo. Sin embargo, el entusiasmo por la competencia ha estado acompañado de rumores sobre la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento, generando preocupación entre los participantes internacionales.

En los últimos días, publicaciones falsas en redes sociales encendieron la alarma al advertir sobre presuntas redadas en la ciudad justo durante la carrera. Ante esto, el alcalde Brandon Johnson hizo un llamado a la calma y pidió a los corredores no dejarse llevar por el miedo: "Sabemos que miles de deportistas extranjeros, especialmente de México y América Latina, vienen a participar. Les aseguramos que Chicago es una ciudad de bienvenida", enfatizó.

Sin presencia del ICE durante la carrera.

Autoridades confirman: no habrá actividad migratoria durante la maratón

El Distrito de Parques de Chicago y los organizadores del evento emitieron un comunicado oficial negando rotundamente cualquier operativo del ICE en la zona.

“No se realizará ninguna acción federal de control migratorio a lo largo de la ruta ni en los alrededores del evento”, precisaron las autoridades locales.

Hasta el momento, no existe ninguna instrucción federal que contemple la participación del ICE ni de otras agencias de seguridad en la maratón. Las fuerzas del orden que estarán presentes son únicamente locales y enfocadas en garantizar la seguridad pública y el correcto desarrollo de la competencia.

Inquietud entre corredores extranjeros

Pese a los desmentidos, algunos atletas internacionales siguen mostrando dudas sobre la situación migratoria. En redes sociales, varios corredores han consultado si deben portar sus pasaportes durante la carrera o si sería más prudente abstenerse de participar.

La preocupación se explica porque la ruta de la maratón atraviesa 29 vecindarios, incluidos Pilsen y Little Village, dos zonas con una gran población inmigrante. Los organizadores insisten en que el evento se desarrollará en un ambiente seguro y libre de cualquier persecución.