¡Cuidado! Llevar este OBJETO en tu bolso podría hacerte PERDER la visa americana al instante

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos han encendido las alarmas para quienes viajan con visa americana. Con protocolos de seguridad más estrictos en aeropuertos internacionales, incluso un pequeño descuido con lo que llevas en tu bolso de mano podría costarte la cancelación inmediata de tu visado.

Estados Unidos endurece los controles en aeropuertos

El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que ciertos objetos, aunque sean inofensivos o legales en el país de origen, pueden considerarse una amenaza en territorio estadounidense. Si un oficial determina que representan un riesgo para la seguridad nacional, el viajero puede ser retenido y su visa revocada en el acto, sin necesidad de una audiencia previa.

Objetos prohibidos en equipaje de mano.

Objetos que podrían costarte la visa

Según la información oficial, cualquier viajero que intente abordar un vuelo hacia Estados Unidos con artículos considerados peligrosos o sospechosos aunque sean permitidos en su país de origen puede enfrentar la revocación automática de su visa e incluso una deportación inmediata.

Estos son algunos de los objetos más vigilados por la TSA y el CBP:

Sustancias inflamables o químicas (como gasolina, disolventes, aerosoles industriales o encendedores con combustible).

Dispositivos electrónicos alterados o con piezas modificadas.

Medicamentos sin receta en inglés o sin su envase original.

Grandes cantidades de dinero no declarado.

Alimentos de origen animal o vegetal sin autorización sanitaria.

Sustancias líquidas o en polvo que no cumplan con las normas de seguridad.

Estas disposiciones buscan reforzar los estándares de seguridad aérea y migratoria, asegurando que ningún pasajero transporte elementos que puedan representar una amenaza o violar la ley estadounidense.

Detección antes de despegar

Antes de que el pasajero suba al avión, los sistemas de seguridad ya han cruzado información con las aerolíneas. Escáneres avanzados, perros especializados y tecnología de análisis de datos permiten detectar irregularidades sin necesidad de abrir el equipaje frente al viajero. Esto significa que una sanción puede ejecutarse incluso antes de abordar el vuelo.

Lo que dice la ley

Según la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, portar un objeto no permitido o dar información incompleta puede ser suficiente para perder la visa. No se necesita un delito comprobado: basta con que un oficial considere que el artículo representa un riesgo para revocar el documento de inmediato.

En conclusión, revisar tu equipaje de mano antes de viajar a EE. UU. ya no es solo una recomendación, sino una medida esencial para proteger tu estatus migratorio y evitar sanciones severas que podrían impedirte volver a ingresar al país.