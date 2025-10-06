Adiós a la visa y al pasaporte común: EE. UU. permitirá el ingreso libre a todos los viajeros que provengan de este país

¿Quieres viajar a Estados Unidos sin preocuparte por la visa? Gracias al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP), los ciudadanos de ciertos países pueden entrar por turismo o negocios de manera rápida y sencilla.

A continuación, te contamos cuál es el país latinoamericano que disfruta de este beneficio, permitiendo a sus ciudadanos ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días con solo una autorización electrónica (ESTA), sin necesidad de tramitar la visa tradicional.

EE. UU. permitirá el ingreso libre a viajeros provenientes de este país

Algunas naciones consideradas seguras y confiables por Estados Unidos pueden permitir que sus ciudadanos viajen al país sin tramitar la visa tradicional, gracias al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP). Esto aplica para viajes cortos por turismo o negocios, con un máximo de 90 días.

Entre los países incluidos están España, Italia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Portugal, Reino Unido y Noruega, sumando más de 40 en total. Para entrar a Estados Unidos, los viajeros deben contar con una autorización válida del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) y, en muchos casos, portar su pasaporte para confirmar su identidad.

Cabe resaltar que El Gobierno de Estados Unidos puede negar la entrada a ciudadanos del Programa de Exención de Visa (VWP) que hayan viajado o estado en ciertos países como Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria, Yemen o Cuba en fechas específicas, así como a quienes tengan doble nacionalidad con algunos de estos países, salvo excepciones diplomáticas o militares.

¿Qué países participan en el Programa de Exención de Visa?

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

¿Qué es el Programa de Exención de Visa?

El Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa del Gobierno de Estados Unidos diseñada para simplificar los viajes internacionales. Gracias a este programa, los ciudadanos de determinados países pueden visitar Estados Unidos por un corto periodo sin tener que tramitar una visa tradicional.

Eso sí, aunque no se necesite visa, es obligatorio obtener una autorización electrónica de viaje a través del sistema ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes).