Adiós a la visa y al pasaporte común: EE. UU. permitirá el ingreso libre a todos los viajeros que provengan de este país
Algunos viajeros de ciertos países pueden entrar a Estados Unidos sin visa, aprovechando acuerdos diplomáticos que facilitan los trámites migratorios.
¿Quieres viajar a Estados Unidos sin preocuparte por la visa? Gracias al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP), los ciudadanos de ciertos países pueden entrar por turismo o negocios de manera rápida y sencilla.
A continuación, te contamos cuál es el país latinoamericano que disfruta de este beneficio, permitiendo a sus ciudadanos ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días con solo una autorización electrónica (ESTA), sin necesidad de tramitar la visa tradicional.
EE. UU. permitirá el ingreso libre a viajeros provenientes de este país
Algunas naciones consideradas seguras y confiables por Estados Unidos pueden permitir que sus ciudadanos viajen al país sin tramitar la visa tradicional, gracias al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP). Esto aplica para viajes cortos por turismo o negocios, con un máximo de 90 días.
Entre los países incluidos están España, Italia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Portugal, Reino Unido y Noruega, sumando más de 40 en total. Para entrar a Estados Unidos, los viajeros deben contar con una autorización válida del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) y, en muchos casos, portar su pasaporte para confirmar su identidad.
Cabe resaltar que El Gobierno de Estados Unidos puede negar la entrada a ciudadanos del Programa de Exención de Visa (VWP) que hayan viajado o estado en ciertos países como Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria, Yemen o Cuba en fechas específicas, así como a quienes tengan doble nacionalidad con algunos de estos países, salvo excepciones diplomáticas o militares.
¿Qué países participan en el Programa de Exención de Visa?
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Catar
- San Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
- Reino Unido
¿Qué es el Programa de Exención de Visa?
El Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa del Gobierno de Estados Unidos diseñada para simplificar los viajes internacionales. Gracias a este programa, los ciudadanos de determinados países pueden visitar Estados Unidos por un corto periodo sin tener que tramitar una visa tradicional.
Eso sí, aunque no se necesite visa, es obligatorio obtener una autorización electrónica de viaje a través del sistema ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes).
