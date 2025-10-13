Gran noticia del Seguro Social: confirman ajuste de beneficios y aumento desde esta FECHA.

Aviso importante: recientemente, la Administración del Seguro Social (SSA) ha anunciado un incremento que se implementará a favor de todos los jubilados a partir del 2026. Este inesperado ajuste, que responde a la inflación y al Costo de Vida (COLA), impactará a todos los beneficiarios del programa federal.

Vale resaltar que esta medida había sufrido un atraso debido al cierre del Gobierno de los Estados Unidos, el cual se dio como resultado de las negociaciones infructuosas en torno al presupuesto del próximo año fiscal. AQUÍ más detalles.

Seguro Social: confirman ajuste de beneficios y aumento desde esta fecha

El Seguro Social de EE. UU. confirmó el aumento del 2,5%, el cual representa un beneficio directo para aproximadamente 68 millones de jubilados del programa, quienes ya han venido recibiendo este ajuste desde enero de este año.

Vale resaltar que, los 7,5 millones de beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), también empezaron a recibir este aumento desde el 31 de diciembre de 2024.

Ahora, la SSA ha sorprendido al fijar un nuevo límite de ingresos para aquellos que aún no han alcanzado la edad plena de jubilación. Para el año 2025, el tope permitido será de 23.400 dólares anuales. En caso de que un beneficiario supere esta cifra, se deducirá 1 dólar por cada 2 dólares adicionales que obtenga.

Con esta nueva estrategia se busca mantener el equilibrio del sistema y garantizar una distribución equitativa de los beneficios para todos los aportantes.

¿Cuáles son las otras novedades con el ajuste de COLA para el 2026?

Es importante señalar que el nuevo porcentaje de aumento para el próximo año se revelará tras la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W) en septiembre de este año.

Se prevé que este ajuste podría alcanzar un 2,7 %, lo que equivaldría a un incremento aproximado de 54 dólares mensuales sobre el beneficio promedio actual.

Asimismo, es bueno añadir que, desde el 30 de septiembre de 2025, el Seguro Social cesó con la emisión de cheques en papel para los pagos federales, promoviendo el uso de depósitos automáticos y cuentas en línea. Con ello, se busca agilizar los cobros y minimizar las demoras en los pagos.