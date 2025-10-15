Cárteles mexicanos DECLARAN LA GUERRA al ICE: Ofrecen RECOMPENSAS de hasta $50,000 por agentes migratorios
Autoridades de EE.UU. confirmaron que grupos criminales mexicanos estarían ofreciendo grandes sumas de dinero a cambio de atentar contra agentes federales.
Una nueva amenaza proveniente de organizaciones criminales mexicanas ha encendido las alarmas en Estados Unidos. De acuerdo con autoridades federales, varios cárteles estarían ofreciendo recompensas de hasta $50,000 dólares a quienes atenten contra agentes migratorios de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
PUEDES VER: PLAN SECRETO del ICE: inmigrantes serán VIGILADOS las 24 HORAS bajo este NUEVO sistema de control
ICE refuerza seguridad tras alerta por recompensa millonaria.
Según información de Department of Homeland Security (DHS), estos grupos criminales buscan intimidar y frenar las operaciones de control fronterizo mediante actos violentos. El reporte detalla que la amenaza surgió luego de un aumento en los operativos contra el tráfico de personas y drogas, lo que habría afectado directamente sus rutas y actividades ilícitas.
Entre las acciones que habrían detonado estas amenazas se encuentran:
- Incremento de redadas en zonas fronterizas estratégicas.
- Operativos coordinados para frenar el tráfico de drogas.
- Arrestos masivos de coyotes y traficantes de personas.
- Bloqueo de rutas utilizadas por organizaciones criminales.
- Mayor presencia de agentes federales en puntos críticos.
Funcionarios del DHS informaron que la amenaza es real y creíble, y que se han activado protocolos de seguridad reforzados para proteger a los agentes federales. Entre las medidas adoptadas se incluyen patrullajes adicionales, cambios en las rutas operativas y vigilancia intensiva en puntos estratégicos.
El gobierno estadounidense advirtió que atacar a un funcionario federal es un delito grave que puede conllevar cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con organizaciones criminales.
- 1
ALERTA en Walmart: autoridades de Georgia reportan la búsqueda inmediata de hombre acusado de gran ROBO a tienda
- 2
ALERTA en Walmart de Fairlawn: policía obliga a los clientes a evacuar la tienda tras una GRAVE AMENAZA; hay un detenido
- 3
Cárteles mexicanos DECLARAN LA GUERRA al ICE: Ofrecen RECOMPENSAS de hasta $50,000 por agentes migratorios
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50