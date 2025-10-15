Cárteles mexicanos DECLARAN LA GUERRA al ICE: Ofrecen RECOMPENSAS de hasta $50,000 por agentes migratorios

Una nueva amenaza proveniente de organizaciones criminales mexicanas ha encendido las alarmas en Estados Unidos. De acuerdo con autoridades federales, varios cárteles estarían ofreciendo recompensas de hasta $50,000 dólares a quienes atenten contra agentes migratorios de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

ICE refuerza seguridad tras alerta por recompensa millonaria.

Según información de Department of Homeland Security (DHS), estos grupos criminales buscan intimidar y frenar las operaciones de control fronterizo mediante actos violentos. El reporte detalla que la amenaza surgió luego de un aumento en los operativos contra el tráfico de personas y drogas, lo que habría afectado directamente sus rutas y actividades ilícitas.

Entre las acciones que habrían detonado estas amenazas se encuentran:

Incremento de redadas en zonas fronterizas estratégicas.

Operativos coordinados para frenar el tráfico de drogas.

Arrestos masivos de coyotes y traficantes de personas.

Bloqueo de rutas utilizadas por organizaciones criminales.

Mayor presencia de agentes federales en puntos críticos.

Funcionarios del DHS informaron que la amenaza es real y creíble, y que se han activado protocolos de seguridad reforzados para proteger a los agentes federales. Entre las medidas adoptadas se incluyen patrullajes adicionales, cambios en las rutas operativas y vigilancia intensiva en puntos estratégicos.

El gobierno estadounidense advirtió que atacar a un funcionario federal es un delito grave que puede conllevar cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con organizaciones criminales.