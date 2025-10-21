Atención, inmigrantes: así puedes solicitar tu Green Card con solo 3 pasos desde portal USCIS

Conseguir la residencia permanente en Estados Unidos es uno de los sueños más comunes entre los inmigrantes, pero también uno de los trámites más exigentes. Para hacerlo más accesible, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha optimizado su sitio web oficial, donde los solicitantes pueden completar todo el procedimiento en línea, de forma segura y guiada. Esta modernización busca reducir los tiempos de espera y minimizar errores en la presentación de documentos.

Pasos para solicitar tu Green Card

1. Crea tu cuenta en línea

El primer paso consiste en registrarte en el portal oficial del USCIS. Desde tu cuenta personal podrás iniciar la solicitud, subir documentos, recibir notificaciones del avance de tu caso y comunicarte directamente con la agencia. Esta plataforma digital te ayudará a mantener tus datos organizados y tu expediente actualizado.

2. Completa el formulario I-485

Una vez creada la cuenta, deberás llenar el Formulario I-485, conocido como “Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus”. Este documento incluye información personal, antecedentes y motivos por los cuales calificas para obtener la Green Card. Es fundamental revisar cada campo antes de enviarlo, ya que errores o datos incompletos pueden retrasar el proceso.

3. Envía tus documentos y paga las tarifas

El último paso implica cargar los documentos de respaldo (como pasaporte, fotos recientes y pruebas de elegibilidad) y pagar las tarifas correspondientes. Tras enviar tu solicitud, el USCIS te enviará un acuse de recibo y, posteriormente, la cita para la toma de huellas dactilares o entrevista.

Categorías para obtener una Green Card

El USCIS reconoce múltiples vías para solicitar la residencia permanente, dependiendo de tu situación personal o laboral. Estas son las más comunes:

Por vínculo familiar (cónyuge, hijos o padres ciudadanos o residentes).

(cónyuge, hijos o padres ciudadanos o residentes). Por empleo o habilidades especiales.

Por estatus de refugiado o asilado.

Por ser víctima de abuso, trata o ciertos crímenes.

Cada categoría tiene requisitos específicos, por lo que es recomendable revisar los criterios en la página oficial del USCIS antes de iniciar el trámite.