- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Olympiacos
- América vs Puebla
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Atención, inmigrantes: así puedes solicitar tu Green Card con solo 3 pasos desde portal USCIS
El USCIS detalla los tres pasos esenciales para tramitar la residencia permanente en EE. UU. de forma segura y en línea.
Conseguir la residencia permanente en Estados Unidos es uno de los sueños más comunes entre los inmigrantes, pero también uno de los trámites más exigentes. Para hacerlo más accesible, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha optimizado su sitio web oficial, donde los solicitantes pueden completar todo el procedimiento en línea, de forma segura y guiada. Esta modernización busca reducir los tiempos de espera y minimizar errores en la presentación de documentos.
PUEDES VER: Millones de estadounidenses quedarán SIN un beneficio clave tras nueva ley que entrará en vigor en 2026
Pasos para solicitar tu Green Card
1. Crea tu cuenta en línea
El primer paso consiste en registrarte en el portal oficial del USCIS. Desde tu cuenta personal podrás iniciar la solicitud, subir documentos, recibir notificaciones del avance de tu caso y comunicarte directamente con la agencia. Esta plataforma digital te ayudará a mantener tus datos organizados y tu expediente actualizado.
2. Completa el formulario I-485
Una vez creada la cuenta, deberás llenar el Formulario I-485, conocido como “Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus”. Este documento incluye información personal, antecedentes y motivos por los cuales calificas para obtener la Green Card. Es fundamental revisar cada campo antes de enviarlo, ya que errores o datos incompletos pueden retrasar el proceso.
3. Envía tus documentos y paga las tarifas
El último paso implica cargar los documentos de respaldo (como pasaporte, fotos recientes y pruebas de elegibilidad) y pagar las tarifas correspondientes. Tras enviar tu solicitud, el USCIS te enviará un acuse de recibo y, posteriormente, la cita para la toma de huellas dactilares o entrevista.
Categorías para obtener una Green Card
El USCIS reconoce múltiples vías para solicitar la residencia permanente, dependiendo de tu situación personal o laboral. Estas son las más comunes:
- Por vínculo familiar (cónyuge, hijos o padres ciudadanos o residentes).
- Por empleo o habilidades especiales.
- Por estatus de refugiado o asilado.
- Por ser víctima de abuso, trata o ciertos crímenes.
Cada categoría tiene requisitos específicos, por lo que es recomendable revisar los criterios en la página oficial del USCIS antes de iniciar el trámite.
- 1
ALERTA en Walmart: empleados de tienda en Nuevo México colaboraron con agentes de ICE en una REDADA contra inmigrantes
- 2
VICTORIA para inmigrantes: tras 114 días detenido por ICE, un mexicano vendedor de paletas logra obtener la residencia
- 3
PELIGRO en Walmart: Asaltantes escapan con $200,000 tras AUDAZ ROBO "de película" en supermercado de Tonalá
Notas Recomendadas
Ofertas
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50