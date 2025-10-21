- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Olympiacos
- América vs Puebla
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
ATENCIÓN inmigrantes: podrás ingresar a EE. UU. sin visa ni Green Card este noviembre con este permiso especial
Si planeas viajar a EE. UU. por turismo o negocios este noviembre, podrías no necesitar visa ni Green Card. Así funciona el programa ESTA y quiénes lo aprovechan.
Para muchos extranjeros, obtener una visa americana es el primer paso para visitar Estados Unidos. Sin ella, no pueden abordar un vuelo al país ni pasar por el control fronterizo. Sin embargo, existe una alternativa legal para ciertos ciudadanos que no requiere visa, Green Card ni ciudadanía estadounidense.
PUEDES VER: EE. UU. en ALERTA máxima: zonas críticas para inmigrantes ante nuevas REDADAS masivas de ICE
Se trata del Visa Waiver Program (VWP), una política que permite ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios, siempre que la estadía no supere los 90 días. Esta opción resulta especialmente atractiva para quienes deseen viajar en noviembre, durante la semana del Día de Acción de Gracias, una de las fechas más elegidas por los turistas.
Qué es el ESTA y cómo permite ingresar sin visa
El Visa Waiver Program es una iniciativa del Gobierno de Estados Unidos que permite a ciudadanos de 42 países autorizados viajar sin visa, siempre y cuando tramiten la autorización ESTA (Electronic System for Travel Authorization) antes del viaje.
Viajar a Estados Unidos sin visa ni Green Card.
Este permiso se gestiona en línea y está vinculado electrónicamente al pasaporte electrónico del viajero. Dicho pasaporte debe contener un chip con datos biométricos y biográficos. Además, en la mayoría de los casos, se requiere que el pasaporte tenga al menos seis meses de validez al momento del ingreso, a menos que el país pertenezca al “Club de los Seis Meses” y esté exento de esa regla.
Lista completa de países cuyos ciudadanos pueden viajar sin visa
Actualmente, los ciudadanos de los siguientes países pueden aplicar al programa de exención de visa mediante el ESTA y viajar a EE. UU. sin visa para estadías cortas:
- Alemania
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Catar
- Chile
- Corea del Sur
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- San Marino
- Singapur
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
Este beneficio aplica únicamente a viajes por turismo o negocios. Para estudios, trabajos u otros motivos, aún es necesario tramitar una visa adecuada.
- 1
ALERTA en Walmart: empleados de tienda en Nuevo México colaboraron con agentes de ICE en una REDADA contra inmigrantes
- 2
PELIGRO en Walmart: Asaltantes escapan con $200,000 tras AUDAZ ROBO "de película" en supermercado de Tonalá
- 3
ALERTA en Walmart del sur de Colorado: tienda fue evacuada luego de que empleados reportaran una "AMENAZA SILENCIOSA"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50