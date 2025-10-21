Escuelas bajo amenaza: Detectan BACTERIA MORTAL en alimentos distribuidos a miles de estudiantes

Las autoridades de salud de Estados Unidos lanzaron una alerta urgente tras detectar posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes en burritos y wraps de desayuno distribuidos en escuelas y centros alimentarios de todo el país. El Departamento de Agricultura (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmaron que la empresa MCI Foods Inc. retiró del mercado más de 91 mil libras de productos, equivalentes a unos 41 mil kilos, como medida preventiva.

La bacteria Listeria activa una alerta sanitaria en Estados Unidos.

¿Por qué es peligrosa la bacteria Listeria?

La bacteria puede causar infecciones graves, especialmente en mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con defensas bajas. Aunque hasta el momento no se han reportado casos confirmados, las autoridades recomiendan que cualquier persona que haya consumido estos productos consulte a un médico si presenta fiebre, náuseas, diarrea o dolores musculares.

Estos son los burritos y wraps retirados del mercado

Los productos afectados llevan los números de establecimiento “EST. 1162A” o “P-5890A”, visibles en el sello de inspección del USDA.

A continuación, los lotes específicos señalados por el retiro:

El Más Fino – Burrito de Desayuno con Huevo, Jamón y Queso (Lote 80903)

– Burrito de Desayuno con Huevo, Jamón y Queso (Lote 80903) El Más Fino – Burrito de Desayuno con Huevo, Salchicha y Queso (Lote 80897)

– Burrito de Desayuno con Huevo, Salchicha y Queso (Lote 80897) Los Cabos – Wrap de Desayuno con Huevo, Queso, Papa y Migajas de Salchicha (Pavo) (Lote 80900)

– Wrap de Desayuno con Huevo, Queso, Papa y Migajas de Salchicha (Pavo) (Lote 80900) Los Cabos – Wrap de Desayuno con Huevo, Queso y Migajas de Salchicha (Pavo) (Lotes 80872, 80876, 80881)

– Wrap de Desayuno con Huevo, Queso y Migajas de Salchicha (Pavo) (Lotes 80872, 80876, 80881) Los Cabos – Wrap de Desayuno con Queso, Huevo y Migajas de Salchicha (Pavo) (Lotes 80892, 80898, 80931)

– Wrap de Desayuno con Queso, Huevo y Migajas de Salchicha (Pavo) (Lotes 80892, 80898, 80931) Midamar – Wrap de Desayuno con Huevo, Queso y Carne de Res con Condimento de Salchicha (Lotes 80972, 80977)

Productos distribuidos en escuelas de todo el país

Las marcas Los Cabos, El Más Fino y Midamar forman parte de los Programas Nacionales de Almuerzos y Desayunos Escolares, por lo que las unidades afectadas fueron enviadas a instituciones educativas en varios estados. El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) exhortó a no consumir estos alimentos y a desecharlos inmediatamente o devolverlos al punto de compra.