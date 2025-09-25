¡Alerta total! Retiran del mercado bolsas de comida para bebés por posible contaminación con plomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro voluntario de varias papillas infantiles de la marca Sprout Organics en Estados Unidos tras detectar posibles niveles elevados de plomo en pruebas rutinarias realizadas en septiembre de 2025. Aunque hasta el momento no se han reportado casos de enfermedad, la medida se tomó como precaución sanitaria.

Los productos involucrados en el retiro

El retiro afecta a la papilla "Sweet Potato, Apple and Spinach" en envases de 99 gramos (3,5 onzas), con fechas de vencimiento entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Los lotes señalados son el 4212, 4213, 4282 y 4310, distribuidos principalmente en Walgreens y comercios independientes de al menos 27 estados, además de ventas en línea. La compañía aclaró que ningún otro sabor de Sprout Organics está bajo observación.

Producto contaminado, Sprout Organics.

La decisión se suma a una serie de alertas emitidas este año en EE.UU. sobre papillas contaminadas con metales pesados. En abril, Target retiró parte de su línea Good & Gather Baby, y en mayo Publix hizo lo propio con sus productos GreenWise. Estas acciones han encendido las alarmas sobre la seguridad alimentaria infantil.

Riesgos para la salud infantil

La FDA subrayó que no existe un nivel seguro de exposición al plomo en niños pequeños. Incluso en bajas concentraciones, este metal pesado puede afectar el desarrollo cerebral, el sistema nervioso y el aprendizaje. Por ello, recomendó a los padres revisar los empaques y abstenerse de dar a sus hijos las papillas incluidas en el retiro.

Los consumidores deben verificar la etiqueta trasera, donde figuran el número de lote y la fecha de vencimiento. En caso de tener algún producto afectado, la instrucción es clara: no consumirlo y devolverlo al punto de venta para obtener el reembolso correspondiente.

La FDA mantiene una vigilancia activa sobre la cadena de suministro y recordó que los padres que sospechen que sus hijos pudieron consumir papillas contaminadas deben consultar de inmediato a un pediatra. Sprout Organics, por su parte, recalcó que la medida es preventiva y que está cooperando con las autoridades para reforzar sus controles de calidad.