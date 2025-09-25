TikTok seguiría en Estados Unidos: conoce en qué consiste el acuerdo que Trump firmaría HOY

El presidente Donald Trump firmará este jueves una orden ejecutiva que declara válido el pacto alcanzado para reestructurar las operaciones de TikTok en Estados Unidos, un movimiento que busca evitar su prohibición definitiva y calmar la tensión política en Washington.

El acuerdo no solo redefine la propiedad de la aplicación con mayoría de control estadounidense, sino que también establece que Oracle supervise de manera directa el almacenamiento de datos y el entrenamiento del algoritmo en territorio norteamericano, una medida considerada clave para reforzar la seguridad nacional y responder a la presión del Congreso.

¿Qué propone el acuerdo?

La nueva estructura empresarial estaría dominada por inversionistas estadounidenses, con ByteDance reteniendo menos del 20 % del capital.

del capital. Oracle tendría la responsabilidad de gestionar y asegurar el algoritmo de TikTok, que será “reentrenado” en EE. UU. sin acceso desde China.

Un consorcio liderado por Oracle y Silver Lake será uno de los principales actores con aproximadamente el 80 % del control.

El mensaje explica que la prohibición se debe a una ley promulgada por el gobierno de Estados Unidos, que impide el uso de TikTok en el país.

Plazo extendido y cumplimiento legal

Trump ya ha pospuesto la ejecución de la prohibición establecida por la ley de 2024 y esta orden agregará una extensión de 120 días para que el trato se concrete completamente. La orden oficial servirá para declarar que el nuevo acuerdo cumple con los requisitos establecidos en la ley aprobada el año pasado.

Los protagonistas detrás del pacto

Trump mencionó públicamente que figuras como Larry Ellison (Oracle), Michael Dell y la familia Murdoch participarían en el consejo de supervisión del nuevo TikTok EE. UU. Estos inversionistas tendrían la mayoría de asientos en el órgano rector, mientras que ByteDance podría tener derecho a una sola nominación.

Riesgos, críticas y cuestiones pendientes

Aunque el acuerdo está casi listo, aún requiere aprobación formal en EE. UU. y ratificación o aceptación tácita por parte de China. Algunos analistas advierten que, incluso con una participación minoritaria de ByteDance, podrían persistir relaciones tecnológicas o vínculos indirectos con China.

También existe preocupación sobre si la consolidación del control del algoritmo en empresas alineadas políticamente puede distorsionar la neutralidad de contenido.