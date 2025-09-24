Recientemente, el Departamento de Estado en Estados Unidos ha decidido usar su página oficial para anunciar que, no todos los pasaportes, son elegibles para el proceso de renovación. Algunos de ellos deberán ser solicitados nuevamente, como si nunca se hubieran gestionado previamente. ¿Por qué? Esto se reveló.

Vale mencionar que, ciertos medios internacionales, compartieron información importante sobre la validez del pasaporte estadounidense, la cual es crucial para los ciudadanos que planean realizar viajes al extranjero o para los que necesitan este documento, ya sea como forma de identificación aceptada para vuelos internos y más.

EE. UU.: a partir de ahora, prohíben renovar pasaporte a grupo que dejó pasar este dato

'El Cronista' y otros medios internacionales informaron sobre la decisión que tomaron las autoridades estadounidenses, las cuales han establecido que no se permitirá la renovación de pasaportes emitidos hace más de 15 años, lo que hace énfasis a aquellos tramitados en 2010 o antes.

Estados Unidos, a partir de ahora, prohíbe renovar pasaporte a grupo que dejó pasar este dato.

Cabe resaltar que, en estos casos, los solicitantes tendrán que presentar nuevamente el formulario DS-11 para iniciar el proceso. Asimismo, se reveló que Estados Unidos aplicará, desde ya, una prohibición automática sobre la renovación de estos documentos.

En tanto, según la información que brindó USA.gov, existe también la posibilidad de que estos pasaportes tampoco sean renovados:

Los que fueron emitidos antes de que el titular cumpliera 16 años.

Pasaportes que se encuentren perdidos, dañados o robados.

Aquellos que no reflejan el nombre actual del portador y carecen de documentación que respalde el cambio.

Así podrás renovar el nuevo pasaporte si no aceptan tu documento en EE. U.U

Por otro lado, te compartimos el proceso para renovar tu nuevo pasaporte en el país de Donald Trump: