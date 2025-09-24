Desde hace unos días, la administración Trump anunció tres ataques militares de EE. UU. contra embarcaciones venezolanas que, aparentemente, están involucradas al narcotráfico. Ante ello, y tras las constantes amenazas del país americano contra el país de Nicolás Maduro, el líder chavista ha informado sobre la posibilidad de declarar "estado de conmoción exterior" a todo su territorio.

Asimismo, en una conferencia, no dudó en lanzar una fuerte advertencia al país americano. Esto se sabe hasta el momento.

Maduro se alista para declarar "estado de conmoción" a Venezuela tras conflictos con EE. UU.

'La Nación' y otros medios internacionales informaron sobre la última acción que piensa llevar a cabo Nicolás Maduro, quien reveló su intención de declarar "estado de conmoción exterior" a todo Venezuela, esto en medio de la tensión con EE. UU. y el despliegue militar de la nación americana en aguas del Caribe.

Es importante conocer que, el estado de conmoción exterior o interior figura en el artículo 338 de la constitución venezolana de 1999, y el cual se puede declarar cuando sucede un conflicto interno o externo que "pongan en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos e instituciones".

Con ello y su decreto, se podrá otorgar al Ejecutivo de Venezuela los poderes extraordinarios para poder movilizar tropas, así como el control de medios de comunicación, restricción de los derechos civiles u otras decisiones excepcionales. No obstante, existen ciertas limitaciones, las cuales se consideran derechos intangibles, tales como:

El Derecho a la vida.

El Derecho al correcto y debido proceso.

El Derecho a la información.

No está permitido la incomunicación o tortura.

¿Cuánto tiempo puede estar Venezuela en "estado de conmoción"?

Según la prensa y la normativa, este "estado de conmoción" del país de Maduro puede prolongarse por un plazo de 90 días. Asimismo, se ha remarcado que este tiempo puede llegar a extenderse a otros noventa días si así lo aprueba la Asamblea Nacional.

"El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos", se lee en la Constitución venezolano sobre su aplicación en este tipo de situaciones.