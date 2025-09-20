Este 20 de septiembre, mediante su cuenta oficial de Truth Social, el presidente de EE. UU., Donald Trump, impactó al dejar una fuerte advertencia al gobierno de Nicolás Maduro: exigió a Venezuela que reciba de manera inmediata a los presos venezolanos y a los pacientes de instituciones psiquiátricas que, según sus propias afirmaciones, habían sido enviados con malas intenciones al país americano.

En su red social, el republicano no pudo evitar expresar su total preocupación por la llegada de un grupo de venezolanos a Estados Unidos, a quienes calificó, según sus comentarios, como una amenaza para la seguridad en la nación estadounidense.

En su post, también responsabilizó al gobierno venezolano por dejar ingresar a estos individuos al país, afirmando que son "presos" y personas de "los peores manicomios del mundo". En su justificación, resaltó que miles de ciudadanos estadounidenses han sufrido graves consecuencias, incluyendo heridas y muertes, a causa de estas personas, a las que calificó como "monstruos".

Por ello, el mandatario no dudó en exigir que Venezuela repatrie de inmediato a estas personas, advirtiendo que, de no hacerlo, las repercusiones serían "incalculables". Su última declaración ha llamado la atención de la prensa y la comunidad extranjera, pues reiteró que los líderes venezolanos habrían enviado intencionalmente a sus connacionales considerados indeseables a su nación. ¿Maduro responderá?

Donald Trump ataca embarcaciones y toma acciones contra Venezuela

Por otro lado, es bueno señalar que, el viernes 19 de septiembre, un día previo a esta nueva amenaza de Trump contra Nicolás Maduro y Venezuela, el mandatario de EE. UU. comentó sobre un ataque realizado por militares del Comando Sur contra una embarcación relacionada con el narcotráfico en aguas internacionales y donde, aparentemente, se encontraban estos extranjeros.

Trump expresó que, dicha operación, resultó con la muerte de tres narcoterroristas venezolano y que no se registró heridos entre las fuerzas armadas estadounidenses, considerando ello todo un éxito.