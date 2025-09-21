El presidente Donald Trump ha generado diversas reacciones tras enviar una nueva advertencia contra las cadenas de televisión que rechazan y critican su gestión y su gobierno en Estados Unidos. En su reciente declaración no pudo evitar referirse sobre la suspensión del programa nocturno 'Jimmy Kimmel Live' en ABC, esto a raíz del presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk. ¿Qué dijo?

Cabe mencionar que la dura postura de Trump hacia los medios no es un tema de ahora. Y es que, de lo que va de su mandato, ha manifestado su descontento completo con los medios que no le brindan una cobertura libre de cuestionamientos. Esta vez, el republicano quiso dejar en claro su intención de presionar a las cadenas de televisión para que cambien su línea editorial y sus diferencias.

Trump enfurece con la prensa: amenaza con quitar licencias a cadenas de TV por una razón

Hace unas horas, el mandatario estadounidense se pronunció sobre la posibilidad de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) retire, de inmediato, las licencias de transmisión a las cadenas de televisión que le lancen críticas. En sus últimas declaraciones, el líder de la Casa Blanca consideró que dichos medios actúan como un "brazo del Partido Demócrata".

Donald Trump hace fuerte advertencia contra la prensa.

"Leí que los canales están en un 97 % en mi contra. Un 97 % negativo. A pesar de eso, gané fácilmente en los siete estados clave. Si están tan en mi contra, solo me generan mala publicidad y tienen una licencia, creo que deberían considerar revocarles el permiso", expresó mientras se encontraba a bordo del avión presidencial Air Force One.

Asimismo, además de criticar estos medios, Trump decidió mencionar a Brendan Carr, presidente de la FCC, públicamente, sugiriendo que la decisión de actuar contra las cadenas desfavorables recaería en él.

Esta es la postura que tiene FCC sobre el caso Kimmel

Por otro lado, es bueno saber que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), liderada por Brendan Carr, mantiene una postura indirecta en el conflicto que involucra a Jimmy Kimmel, pues respalda considerablemente las críticas de Donald Trump hacia el programa de ABC.

En dicho contexto, la FCC confirmó fuertes "medidas" contra Disney, la empresa matriz de ABC, esto luego de los comentarios realizados por Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk.