Aliado de Trump fue asesinado: esto se sabe sobre su muerte y revelan quién es el sospechoso.

El 10 de septiembre, el activista conservador estrecho aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, perdió la vida tras ser asesinado a tiros cuando se encontraba dando una charla en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos.

Este hecho se ha convertido en el último ejemplo de violencia política en el país americano. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Quién realizó esta tragedia? ¿Quién es el sospechoso? AQUÍ todos los detalles expuestos.

Charlie Kirk, aliado de Trump fue asesinado: ¿Quién es el sospechoso y qué pasó?

Recientemente, BBC y otros medios revelaron datos sobre lo sucedido con Charlie Kirk, un influyente activista conservador de 31 años, quien fue asesinado a tiros cuando se dirigía a un público de casi 3.000 personas en un evento al aire libre en la Universidad del Valle de Utah (UVU). El incidente sucedió alrededor de las 12:20 hora local, luego que él respondiera sobre la violencia armada en EE. UU.

Y es que, se informó que tras la pregunta que le hizo un asistente sobre cuántos tiroteos masivos habían sido perpetrados por estadounidenses transgénero en la última década, un fuerte disparo resonó, y se observó a Kirk caer hacia atrás en su silla, con sangre brotando de su cuello, mientras la multitud entraba en pánico y comenzaba a huir de lugar.

Las autoridades consideran que el tirador disparó desde el techo de un edificio cercano, el Losee Center, y están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para encontrar a aquel sospechoso. Un vocero del campus confirmó que el disparo se originó desde esa ubicación.

En tanto, en las redes sociales, circula un video que muestra una figura en el tejado, pero la calidad del material dificulta su verificación. En tanto, testigos relataron momentos de terror, describiendo el sonido del disparo como una explosión y el impacto del cuerpo de Kirk cayendo al suelo. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento a las horas.

¿Qué más se sabe sobre el sospechoso y lo sucedido con Kirk?

Hasta el momento, no se ha llevado a cabo ninguna detención en relación con el tiroteo ocurrido en el campus universitario. La policía interrogó a dos individuos, quienes fueron liberados posteriormente. Este 11 de septiembre, por su parte, la oficina del FBI en Salt Lake City hizo pública la solicitud de ayuda para identificar a una "persona de interés", acompañada de dos fotografías.

El FBI ha decidido ofrecer una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que lleve a la identificación y captura de los responsables del asesinato de Charlie Kirk.