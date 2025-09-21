El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó el viernes 19 de septiembre una orden ejecutiva que impone una tarifa de US$100.000 a los nuevos solicitantes del programa de visas H-1B, esto con la finalidad de atraer a profesionales altamente calificados de otros países a sectores específicos. La sorpresiva medida comenzó a aplicarse desde hoy, domingo 21 de septiembre. AQUÍ las últimas actualizaciones.

A partir de HOY, esto debes tomar en cuenta sobre las visas H-1B y la tarifa de US$100.000

Recientemente, mediante una publicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en 'X', antes Twitter, se aclaró que, la polémica nueva normativa sobre las visas H-1B, implementada desde hoy, ofrece una tarifa única de US$100.000 para las nuevas solicitudes presentadas a partir de esta fecha en adelante.

Conoce las últimas actualizaciones sobre las visas H-1B y la tarifa de US$100.000 en EE. UU.

Cabe resaltar que esta nueva medida contradice a las últimas afirmaciones de la Casa Blanca, que habían sugerido una tarifa anual, lo que ha generado confusión entre los interesados, tal como se menciona en un artículo del Washington Post del 20 de septiembre de 2025.

Esta política protege a quienes ya poseen visas y a las solicitudes de renovación, afectando potencialmente a 85.000 nuevas visas H-1B anuales, según el límite establecido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) del 2023.

CBP adviernte a este grupo de extranjeros tras nueva normativa con las visas H-1B

"Seamos claros: el requisito actualizado de visa H-1B del presidente Trump se aplica únicamente a las peticiones nuevas y prospectivas que aún no se han presentado. Las peticiones presentadas antes del 21 de septiembre de 2025 no se ven afectadas. Cualquier informe que afirme lo contrario es totalmente erróneo y debe ignorarse", se leía en el post que dejó CBP en su red social 'X'.

Con ello, se aclaró de manera inmediata que la nueva ley solo será para los que no hayan presentado sus solicitudes hasta la fecha límite, el cual era el 20 de septiembre. Desde este 21 de septiembre, rigen estos precios y nuevas actualizaciones.