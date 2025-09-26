Noticias importantes para inmigrantes indocumentados: este es el panorama de la fuerza laboral migrante en EE. UU. bajo Trump

Estados Unidos enfrenta una creciente preocupación en su mercado laboral tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Las nuevas políticas migratorias han generado un impacto directo en la disponibilidad de mano de obra, reflejado en una reducción significativa de trabajadores inmigrantes. Los datos más recientes alertan sobre una transformación que podría comprometer la estabilidad de sectores económicos clave.

El miedo a la deportación hace que muchos indocumentados abandonen sus empleos.

¿Cuál es el panorama de la fuerza laboral migrante en EE. UU. bajo Trump?

Según cifras publicadas por la agencia AP y el Pew Research Center, entre enero y junio de 2025, más de 1,2 millones de inmigrantes han salido del mercado laboral estadounidense. Este fenómeno se atribuye en gran parte a deportaciones masivas y a salidas voluntarias motivadas por el temor a ser detenidos y expulsados del país.

El informe más reciente del Pew Research Center, titulado 'Lo que dicen los datos sobre los inmigrantes en EE. UU.' (actualizado el 21 de agosto de 2025), revela que en enero de ese mismo año había 53,3 millones de inmigrantes en Estados Unidos, una cifra récord. Sin embargo, en los meses siguientes, la población extranjera se redujo en más de un millón de personas, marcando la primera caída demográfica de migrantes en más de seis décadas.

Impacto en el mercado laboral de EE. UU.: escasez de trabajadores en sectores clave

La disminución de la población inmigrante tiene consecuencias directas en el ámbito laboral. Actualmente, los trabajadores migrantes representan cerca del 19 % de la fuerza laboral del país, según datos del Pew Research Center. Esta reducción ha generado un vacío en sectores estratégicos, como la industria alimentaria, que depende en gran medida de la mano de obra extranjera.

En 2023, se estimaba que 33 millones de inmigrantes formaban parte activa de la economía estadounidense. De ese total, unos 23 millones tenían estatus legal, mientras que al menos 10 millones trabajaban sin autorización oficial. Estas cifras explican por qué, hasta hace poco, uno de cada cinco trabajadores en EE. UU. era inmigrante, lo que posiciona a esta población como un verdadero motor económico nacional.

Aunque aún no se disponen de datos oficiales sobre el estatus legal de los trabajadores migrantes en 2025, los analistas anticipan que la tendencia a la baja continuará si se mantienen las políticas restrictivas.

Políticas migratorias de Trump contra inmigrantes indocumentados: 181 acciones ejecutivas en 100 días

En sus primeros tres meses de mandato tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump implementó 181 órdenes ejecutivas destinadas a restringir el ingreso de nuevos migrantes y acelerar procesos de deportación, según destaca el Pew Research Center.

Estas decisiones han generado un efecto inmediato: una disminución sostenida de la población indocumentada, especialmente de aquellas personas provenientes de países latinoamericanos como México, Colombia, Venezuela, Guatemala y El Salvador.

Aunque ya durante la presidencia de Joe Biden se habían impuesto restricciones migratorias (por ejemplo, límites en solicitudes de asilo desde junio de 2024), los expertos coinciden en que el impacto de las medidas actuales es significativamente más severo.