¡Atención! EE. UU. fortalece las reglas y prohíbe renovación automática de pasaportes atrasados

Mantener vigente el pasaporte estadounidense es esencial para viajar fuera del país y, en muchos casos, también para usarlo como identificación válida dentro de EE.UU. bajo los estándares del Real ID. Sin embargo, una nueva norma federal ha modificado quiénes pueden acceder a la renovación automática del documento y quiénes deberán iniciar el trámite desde cero.

Según lo informado por el Departamento de Estado, ya no se permitirá la renovación automática a quienes hayan dejado pasar ciertos plazos clave. Esto afecta principalmente a pasaportes vencidos hace más de 15 años, pero también a otros casos específicos que no cumplen los criterios exigidos.

Pasaportes emitidos hace más de 15 años ya no califican

Las autoridades estadounidenses establecieron que todos los pasaportes tramitados antes de 2010, es decir, con más de 15 años de antigüedad, no pueden ser renovados automáticamente. En estos casos, el solicitante deberá gestionar un nuevo pasaporte desde cero, utilizando el formulario DS-11, como si se tratara de su primera vez.

Esta medida busca mantener actualizados los datos biométricos y personales, ya que muchos pasaportes antiguos no cumplen con los estándares actuales de seguridad. La regla ya está en vigor y se aplica en todo el país, sin excepciones ni plazos adicionales.

Otras razones por las que no podrás renovar tu pasaporte

No solo los documentos antiguos se ven afectados. De acuerdo con USA.gov, tampoco califican para la renovación automática los pasaportes emitidos antes de que el portador cumpliera 16 años, ni aquellos que estén perdidos, dañados o hayan sido robados.

También quedan excluidos quienes hayan cambiado su nombre y no puedan presentar documentación legal que respalde dicho cambio. En todos estos casos, el proceso de renovación no es válido y se debe gestionar una nueva solicitud de pasaporte estadounidense siguiendo el procedimiento estándar.

Cómo obtener un nuevo pasaporte si la renovación no es posible

Si tu pasaporte vencido no cumple con los requisitos para ser renovado, deberás iniciar el trámite desde el principio. Esto implica completar el formulario DS-11, presentar evidencia de ciudadanía estadounidense (como un acta de nacimiento), una identificación con foto válida y una foto tipo pasaporte reciente.

Además, será necesario entregar fotocopias de los documentos y abonar la tarifa correspondiente, que actualmente es de USD 195 si se solicita tanto la libreta como la tarjeta. Toda esta documentación debe presentarse en un centro autorizado de aceptación de pasaportes. Solo así podrás volver a tener un documento válido para viajar.