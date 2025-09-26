Preocupación en EE. UU.: brotes de piojos encendieron alarmas con el retorno a clases

El regreso a clases no solo implica nuevos retos académicos, también reaviva la inquietud de padres y maestros ante posibles brotes de piojos. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada año entre 6 y 12 millones de niños de 3 a 11 años en EE.UU. se contagian, con mayor frecuencia en preescolar y primaria.

¿Cómo se transmiten los piojos?

Lejos de antiguos mitos, los piojos no tienen relación con la falta de higiene ni con el nivel socioeconómico. El contagio ocurre principalmente por contacto directo cabeza con cabeza, algo común durante los recreos, actividades deportivas o pijamadas. Estos insectos, del tamaño de una semilla de sésamo, se alimentan de sangre y pueden vivir hasta 30 días en el cuero cabelludo, pero mueren en un par de días fuera del huésped.

Cuero cabelludo infectado por liendres.

Los síntomas incluyen picazón intensa, sensación de cosquilleo y, en algunos casos, dificultad para dormir. Las liendres pequeños huevos amarillentos o marrones suelen confundirse con caspa, pero a diferencia de esta, permanecen firmemente adheridas al cabello.

Prevención y tratamiento recomendado

Para evitar infestaciones, los CDC aconsejan no compartir peines, accesorios de cabello, gorras ni bufandas, además de lavar ropa de cama y prendas a alta temperatura tras un diagnóstico. También recomiendan aspirar alfombras y superficies, aunque aclaran que no es necesario realizar limpiezas profundas costosas.

En cuanto al tratamiento, existen medicamentos de venta libre aprobados por la FDA que contienen ingredientes como ivermectina, malatión o lociones especiales. En casos más complejos, algunas clínicas utilizan dispositivos que aplican calor controlado para eliminar piojos y liendres, aunque el procedimiento requiere paciencia y supervisión profesional.

Los especialistas recuerdan que ningún método garantiza la eliminación total en una sola aplicación, por lo que suele ser necesario repetir el tratamiento. En paralelo, desaconsejan remedios caseros como mayonesa o aceites, ya que no cuentan con respaldo científico.

La Academia Estadounidense de Dermatología y los CDC subrayan que los niños con infestación activa pueden permanecer en la escuela hasta el final del día y regresar una vez iniciado el tratamiento. "Los piojos no transmiten enfermedades ni representan un riesgo grave", aclaran los expertos, desestimando las políticas escolares que excluyen a los alumnos de manera inmediata.