- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Preocupación en EE. UU.: brotes de piojos encendieron alarmas con el retorno a clases
Los CDC advierten que hasta 12 millones de niños se contagian de piojos cada año en EE.UU. y recomiendan medidas prácticas de prevención y tratamiento.
El regreso a clases no solo implica nuevos retos académicos, también reaviva la inquietud de padres y maestros ante posibles brotes de piojos. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada año entre 6 y 12 millones de niños de 3 a 11 años en EE.UU. se contagian, con mayor frecuencia en preescolar y primaria.
PUEDES VEER: Cambio de horario en Texas 2025: fecha oficial, hora exacta y todo lo que debes saber para ajustar el reloj
¿Cómo se transmiten los piojos?
Lejos de antiguos mitos, los piojos no tienen relación con la falta de higiene ni con el nivel socioeconómico. El contagio ocurre principalmente por contacto directo cabeza con cabeza, algo común durante los recreos, actividades deportivas o pijamadas. Estos insectos, del tamaño de una semilla de sésamo, se alimentan de sangre y pueden vivir hasta 30 días en el cuero cabelludo, pero mueren en un par de días fuera del huésped.
Cuero cabelludo infectado por liendres.
Los síntomas incluyen picazón intensa, sensación de cosquilleo y, en algunos casos, dificultad para dormir. Las liendres pequeños huevos amarillentos o marrones suelen confundirse con caspa, pero a diferencia de esta, permanecen firmemente adheridas al cabello.
Prevención y tratamiento recomendado
Para evitar infestaciones, los CDC aconsejan no compartir peines, accesorios de cabello, gorras ni bufandas, además de lavar ropa de cama y prendas a alta temperatura tras un diagnóstico. También recomiendan aspirar alfombras y superficies, aunque aclaran que no es necesario realizar limpiezas profundas costosas.
En cuanto al tratamiento, existen medicamentos de venta libre aprobados por la FDA que contienen ingredientes como ivermectina, malatión o lociones especiales. En casos más complejos, algunas clínicas utilizan dispositivos que aplican calor controlado para eliminar piojos y liendres, aunque el procedimiento requiere paciencia y supervisión profesional.
Los especialistas recuerdan que ningún método garantiza la eliminación total en una sola aplicación, por lo que suele ser necesario repetir el tratamiento. En paralelo, desaconsejan remedios caseros como mayonesa o aceites, ya que no cuentan con respaldo científico.
La Academia Estadounidense de Dermatología y los CDC subrayan que los niños con infestación activa pueden permanecer en la escuela hasta el final del día y regresar una vez iniciado el tratamiento. "Los piojos no transmiten enfermedades ni representan un riesgo grave", aclaran los expertos, desestimando las políticas escolares que excluyen a los alumnos de manera inmediata.
- 1
Atención, inmigrantes latinos indocumentados en EE. UU.: esta GUÍA te servirá para enfrentar las redadas 2025 y no salir perjudicado
- 2
Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: a partir de esta fecha, saldrá más caro solicitar la VISA en el país
- 3
La PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: revelan el nuevo y complicado requisito CLAVE para obtener la ciudadanía 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50