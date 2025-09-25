Lamentable hecho. Recientemente, un joven de apenas 23 años, originario de Bad Axe, en Estados Unidos, sufrió lesiones luego de ser impactado por una camioneta en el estacionamiento de Walmart. Este sorpresivo incidente se llevó a cabo mientras se desplazaba en su scooter eléctrico. AQUÍ todo lo que se sabe del caso y si se reportó más involucrados.

Reportan accidente de scooter en Walmart y conductor de 23 años termina herido

'Michigansthumb' y otros medios internacionales informaron sobre lo sucedido en uno de los estacionamientos de Walmart, una de las empresas más grandes de todo Estados Unidos.

Este miércoles 24 de septiembre, se registró un accidente ocurrido en Bad Axe, en el que se dejó a un hombre con lesiones leves tras ser atropellado por un vehículo. Según informó el jefe de policía, Shawn Webber, los oficiales recibieron el reporte del incidente alrededor de las 2:20 p. m.

La investigación, que fue compartida y liderada por el sargento Nate Flores, evidenció que, un Ford Maverick 2024, manejado por un hombre de 72 años, se dirigía camino al norte el estacionamiento de Walmart cuando, al acercarse a la entrada oeste de McDonald's, impactó a un hombre que conducía un scooter eléctrico.

Este último, que se desplazaba hacia el este, no cedió el paso y cruzó la trayectoria de la camioneta. Los testigos señalaron que el indicaron que el conductor del scooter iba a alta velocidad, lo que contribuyó al accidente.

¿Qué más se sabe sobre el hombre herido tras accidente de scooter?

Por otro lado, se informó que el hombre fue trasladado en la ambulancia de Central Huron hacia la región de McLaren Thumb, donde recibió la atención inmediata y todo el tratamiento. Asimismo, se informó que la camioneta y la motoneta sufrieron breves daños.

En tanto, el Departamento de Bomberos de Bad Axe y la Ambulancia Central Huron trabajaron en conjunto con la Policía de Bad Axe en la investigación de este caso.