Lamentable situación para muchas familias de inmigrantes venezolanos: en lo que va del 2025, un grupo de extranjeros está siendo deportado a su país de origen luego de la decisión del presidente Nicolás Maduro de revocar su política histórica, quien no aceptó las deportaciones desde Estados Unidos frente a la presión ejercida por la Casa Blanca.

Al respecto, y en las últimas declaraciones del gobierno de Maduro, se reveló que más de 10.000 inmigrantes, incluidos menores, han regresado a Venezuela hasta mediados de agosto. No obstante, no todos los padres de familia han podido viajar junto a sus hijos en este proceso. Por ello, muchas madres han realizado un inesperado pedido a Melania Trump, esposa de Trump. ¿Qué solicitan?

Madres venezolanas deportadas piden a Melania Trump que las ayude a reunirse con sus hijos

'Nbcnews' y otros medios informaron más a fondo sobre lo que está pasando entre las familias venezolanas, pues varias de ellas tuvieron que regresar a su país natal. Sin embargo, otros extranjeros salieron del país americano sin sus menores hijos. En medio de la desesperación por la separación entre los miembros de cada hogar, se han difundido testimonios y un sorpresivo pedido para la esposa de Trump.

María Alejandra Rubio, una mujer que no ha tenido contacto con su hijo en los últimos cinco meses, expresó lo que vivió en Estados Unidos, donde ella fue detenida y posteriormente expulsada a Venezuela, mientras que su hijo de 8 años fue enviado a vivir con un amigo de la familia. Ella señaló que las autoridades migratorias estadounidenses le hicieron creer que viajaría a Venezuela junto a su hijo, pero que eso no se dio.

Tal como este caso, otras madres y abuelas venezolanas contaron sus casos y no dudaron en solicitar la intervención de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, para poder reunirse con sus hijos y nietos. Mediante una carta este grupo de mujeres venezolanas pidieron ayuda.

"Desearía que la primera dama se pusiera la mano en el corazón y respondiera nuestra carta", agregó Rubio, en conjunto con las demás madres. "Si van a deportar a la gente, no importa, pero deberían deportarla con sus hijos", "Si (DonaldTrump) no nos quiere en su país, no importa, bien. Deportarnos, enviarnos de vuelta, pero todos juntos", añadió Syntia Cáceres, otra mujer que reclamó por su nieta.

¿Qué ha dicho el gobierno de EE. UU. sobre el traslado y deportación de menores?

Por su parte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado compartió en su cuenta 'X' todo sobre estos casos y la separación entre madres e hijos tras la deportación.

"A diferencia del régimen ilegítimo de Maduro, Estados Unidos no utiliza a los niños como moneda de cambio, y no nos apresuraremos a trasladar a menores no acompañados antes de evaluar exhaustivamente qué es lo mejor para ellos", señaló la entidad.