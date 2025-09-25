Alerta aérea: Estados Unidos y Canadá rastrean aviones rusos cerca de Alaska

Estados Unidos y Canadá activaron un despliegue aéreo el miércoles 24 de septiembre tras detectar la presencia de aviones rusos volando cerca de Alaska. La operación, liderada por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), involucró el rastreo de dos bombarderos Tupolev Tu-95 y dos cazas Sukhoi, interceptados dentro de la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska (ADIZ). Las aeronaves rusas no ingresaron en espacio aéreo soberano, pero su presencia activó una respuesta inmediata con el envío de aviones de vigilancia, cisterna y varios F-16 estadounidenses.

Aunque esta incursión no representa una amenaza directa, forma parte de una serie de maniobras aéreas rusas que ocurren con frecuencia en la región. Según NORAD, esta es la novena vez en lo que va del año que se registra un incidente similar. Sin embargo, el contexto internacional ha elevado el nivel de alerta: la situación coincidió con una reciente violación del espacio aéreo de Estonia, miembro de la OTAN, lo que ha intensificado las tensiones en el Atlántico Norte.

Rusia intensifica su presencia aérea en zonas sensibles

La reciente incursión de aviones militares rusos en la ADIZ de Alaska se produce en un momento de creciente tensión entre Moscú y los países miembros de la OTAN. Además de la presencia cerca de América del Norte, Polonia, Rumanía y Estonia han denunciado múltiples violaciones de su espacio aéreo por parte de drones y aeronaves rusas. Estos episodios han provocado preocupación dentro de la Alianza Atlántica, que investiga incluso ataques híbridos en infraestructuras clave como los aeropuertos de Dinamarca y Noruega.

La respuesta aliada ha sido contundente: reforzar la disuasión y aumentar la preparación militar. Un comunicado reciente de la OTAN asegura que utilizará "todas las fuerzas militares y no militares necesarias" para defender sus fronteras y disuadir "todas las amenazas desde todas las direcciones", en cumplimiento de su artículo quinto, que establece la defensa colectiva ante cualquier agresión.

Trump endurece su postura tras reunión con Zelenski

En medio de esta creciente actividad aérea, las declaraciones del presidente Donald Trump, han añadido presión al clima internacional. Durante una reunión con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en la Asamblea General de la ONU, Trump aseguró que los países de la OTAN deberían derribar cualquier aeronave rusa que sobrevuele territorio aliado, aunque matizó que su apoyo dependería de las circunstancias. Estas declaraciones marcan un giro respecto a su postura anterior durante una cumbre con Vladímir Putin celebrada en Alaska el pasado agosto, donde se mostró más conciliador.

En ese encuentro, Trump aceptó discutir un posible alto al fuego en la guerra en Ucrania, reconociendo algunas de las exigencias territoriales de Rusia. Sin embargo, esta semana pareció revertir su posición al afirmar públicamente que Ucrania debería recuperar "todo el territorio ocupado" y restablecer sus fronteras previas a la invasión. El cambio podría tener implicaciones significativas en el futuro del conflicto y en las relaciones de poder dentro de la OTAN.