Impactante hallazgo en Texas: 55 inmigrantes, incluidos menores, fueron rescatados de un tráiler de carga

Un operativo federal en el sur de Texas terminó con el hallazgo de 55 inmigrantes indocumentados, entre ellos tres menores, ocultos en un tráiler de carga que había sido modificado con un compartimento secreto. El descubrimiento se produjo el pasado 19 de septiembre cerca de San Ygnacio, cuando agentes federales interceptaron el vehículo.

Las autoridades identificaron a los responsables como Brandon Lajohn Hargrove, de 43 años y residente de Houston, y José Luis Castellanos-Hércules, un ciudadano hondureño de 21 años en situación irregular. Ambos ya comparecieron ante la corte y permanecerán detenidos hasta la próxima audiencia fijada para el 25 de septiembre.

Ambulancia del estado ayudando a inmigrante en estado de salud crítico.

La inspección que destapó la verdad

El conductor aseguró a los agentes que solo transportaba cajas, pero durante la revisión se descubrió a Castellanos-Hércules dentro del tráiler. Al inspeccionar más a fondo, los oficiales encontraron una pared falsa que escondía el compartimento donde estaban hacinadas decenas de personas de Guatemala, México, Venezuela, Honduras, El Salvador, China, India, Colombia y Ecuador.

Según los documentos judiciales, la salida del compartimento solo era posible a través de una puerta diminuta que estaba bloqueada por tarimas pesadas, lo que impedía abrirla desde adentro. Los migrantes tuvieron que arrastrarse para salir mientras eran rescatados.

Una operación desde casas de seguridad

La investigación reveló que Hargrove había recogido a los migrantes en una casa de seguridad ubicada en Mission, Texas, un punto ya identificado por las autoridades como centro de operaciones de tráfico de personas. Desde ahí fueron trasladados hasta el tráiler que finalmente fue detenido.

El fiscal federal Nicholas J. Ganjei condenó el caso y advirtió que el tráfico humano representa un negocio "peligroso y muchas veces mortal". Reiteró la política de tolerancia cero para quienes participen en estas actividades o contraten estos servicios ilícitos.