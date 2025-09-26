Obtener la Green Card requiere precisión y cuidado extremo, ya que cualquier descuido puede provocar largos retrasos o incluso la denegación de la solicitud. Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitió una advertencia sobre un error frecuente que muchos solicitantes cometen al presentar sus trámites. Si tu objetivo es obtener la residencia permanente en Estados Unidos, es fundamental que conozcas esta advertencia oficial para evitar complicaciones en el proceso.

La advertencia de USCIS que no puedes ignorar si deseas obtener la Green Card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha reiterado, a través de sus canales oficiales, la importancia de completar correctamente el Formulario I-485, el cual es fundamental para solicitar la residencia permanente. Cualquier error u omisión en este formulario puede causar retrasos significativos o incluso la denegación de la Green Card.

USCIS enfatiza que los solicitantes deben seguir al pie de la letra las instrucciones del Formulario I-485. En particular, la sección relacionada con la inadmisibilidad por carga pública, ubicada en la Parte 9, requiere atención especial, ya que muchos solicitantes han dejado preguntas sin responder. La agencia advirtió que no completar esta sección correctamente podría ocasionar rechazos o demoras en el trámite, según su cuenta oficial en X (antes Twitter).

Cumplir meticulosamente estas indicaciones es fundamental para evitar problemas y garantizar que tu solicitud de Green Card avance sin contratiempos.

¿Es posible renovar mi Green Card estadounidense en línea?

Sí, normalmente puede renovar o reemplazar su Green Card estadounidense en línea mediante el USCIS, utilizando el Formulario I-90 (Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente).

Presentación en línea:

El Formulario I-90 puede completarse y enviarse electrónicamente a través del portal del USCIS.

Es necesario crear una cuenta en línea de USCIS para completar, enviar y pagar la solicitud.

Ventajas de presentar en línea: