Desde hace unos días, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, se ha convertido en protagonista en medio de la creciente tensión que existe entre Estados Unidos y Venezuela. Y es que, en sus últimas declaraciones, anunció su intención de entregar a Nicolás Maduro, además de expresar su deseo de cobrar la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por su captura. ¿Qué se sabe sobre ella?

Líder latina exige recompensa de US$50 millones para entregar a Maduro a EE. UU.

'El Tiempo' y otros medios difundieron la reciente entrevista que tuvo la gobernadora de Puerto Rico con la emisora WKAQ 580, donde no dudó en manifestar su total disposición a entregar al presidente venezolano Nicolás Maduro a las autoridades de Washington, esto, además, con la intención de reclamar la recompensa ofrecida por su captura.

Este sorpresivo pronunciamiento se ha realizado en un contexto de creciente militarización en la región, donde el Ejército de Estados Unidos ha estado llevando a cabo maniobras en la isla, incluyendo el uso de aviones F-35. Vale precisar que, Puerto Rico, como Estado Libre Asociado de EE. UU., logró convertirse en un punto estratégico para las operaciones relacionadas con las tensiones con Venezuela.

Asimismo, es importante saber que no es la primera vez en que la gobernadora lanza críticas directas hacia Maduro, a quien ha calificó en otras oportunidades como un "líder de cartel de drogas", un "pandillero" y un "dictador" que emplea la violencia para infundir miedo.

En ese sentido, la funcionaria resaltó su compromiso de proteger a Puerto Rico y al Caribe del narcotráfico, el cual, según ella y el gobierno de Donald Trump, es orquestado por el mandatario de Venezuela.

¿Existe algún conflicto entre Maduro y Jenniffer González?

Por otro lado, te compartimos que no es la primera ocasión en que se producen intercambios entre Nicolás Maduro y González.

Recordemos que el martes 9 de septiembre, el mandatario venezolano hizo comentarios sarcásticos sobre la posibilidad de una acción militar proveniente de Puerto Rico, sugiriendo a la gobernadora que invadiera Venezuela "de primera", tal como señaló El Diario NY.