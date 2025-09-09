Duras noticias de Venezuela y Estados Unidos hoy | Nicolás Maduro no confía en Donald Trump: "No es el narcotráfico, es..."

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su inquietud por la reciente presencia de barcos militares de Estados Unidos en el mar Caribe. Para él, esta movilización no tiene que ver realmente con combatir el narcotráfico, sino que forma parte de un plan oculto para debilitar su gobierno y tomar control de los ricos recursos naturales del país.

Nicolás Maduro no confía en Donald Trump: "No es el narcotráfico, es…"

En una entrevista con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para el canal RT, Maduro describió la historia que Estados Unidos cuenta sobre Venezuela como una especie de "cuento de Hollywood". Según él, esa narrativa es parte de una campaña para desacreditar al país y así justificar una posible intervención militar, usando argumentos que no son verdaderos.

"El despliegue militar no tiene precedentes", afirmó Maduro. "Frente a nuestras costas hay ocho buques de guerra, más de 1,200 misiles y un submarino nuclear. Y ahora están utilizando a Puerto Rico como base". El presidente aseguró que, aunque este operativo se presenta como una ofensiva antidrogas, el verdadero motivo es económico y geoestratégico.

Nicolás Maduro aseguró que Venezuela cuenta con una gran riqueza natural que atrae la atención de potencias extranjeras. Entre sus recursos más importantes, destacó las reservas de petróleo, que según él son las más grandes del mundo, además de abundantes yacimientos de gas, oro, tierras fértiles y fuentes de agua.

"El objetivo no es combatir el narcotráfico. Lo que buscan es el petróleo, el gas, el oro y nuestras tierras", sentenció el jefe de Estado. "Tenemos más de 30 millones de hectáreas cultivables, un acuífero inmenso y el río Orinoco, que atraviesa todo el país".

¿Qué está haciendo Estados Unidos con respecto a Venezuela?

Desde mediados de agosto, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el mar Caribe con el argumento de frenar el tráfico de drogas procedente de América del Sur. Washington ha señalado directamente a altos funcionarios venezolanos como miembros de una supuesta red de narcotráfico conocida como el "Cártel de los Soles", que presuntamente estaría liderada por Maduro.

El presidente Donald Trump incluso publicó un video el pasado 2 de septiembre en el que asegura que las fuerzas estadounidenses interceptaron una embarcación con 11 presuntos narcotraficantes. Según el gobierno venezolano, dicho operativo habría sido montado utilizando tecnologías de inteligencia artificial.

Nicolás Maduro explica la movilización militar de EE. UU. hacia Venezuela.

¿Cómo están las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos hoy?

Las declaraciones de Maduro reavivan la tensión entre Caracas y Washington. El líder venezolano acusa a Estados Unidos de fabricar un escenario ficticio para justificar futuras acciones contra su gobierno. "Están construyendo un guion cinematográfico, una película de acción, para justificar lo injustificable: su ambición por nuestras riquezas", concluyó.