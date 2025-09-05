El conflicto entre Venezuela y EE. UU. se intensifica: El Pentágono denuncia una acción "altamente provocadora"

El Gobierno de Estados Unidos denunció este jueves que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales, calificando este acto como una "acción altamente provocadora". Desde el Pentágono advirtieron a Caracas que no interfiera en sus operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo, en un contexto de creciente tensión entre ambos países.

Pentágono afirma que aviones militares venezolanos sobrevolaron buque estadounidense en maniobra "provocadora"

El Departamento de Defensa estadounidense señaló que la maniobra de las aeronaves venezolanas buscaba obstaculizar sus misiones contra el narcotráfico y el terrorismo. En un comunicado difundido en la red social X, se emitió una fuerte advertencia al gobierno venezolano para que evite cualquier intento de impedir estas operaciones militares.

Más de 4,000 infantes de Marina y marineros de EE.UU. están desplegados en aguas de América Latina y el Caribe.

"Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales. Esta acción, altamente provocadora, fue diseñada para interferir con nuestras operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo", declaró el Departamento de Defensa en un comunicado publicado en X.

¿Cómo está la situación en Venezuela? Movilización militar y aumento de la tensión en la región

Según informes de CNN, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra y personal militar cerca de la costa venezolana. En respuesta, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado la movilización de tropas y milicianos, además de convocar a la población a unirse a la Milicia Bolivariana, en un contexto de tensión creciente.

El Ejército venezolano prometió proteger a Nicolás Maduro.

Esta denuncia llega pocos días después de que Estados Unidos realizara un ataque militar en aguas internacionales contra una embarcación sospechosa de narcotráfico vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, con un saldo de 11 muertos, según informó el presidente Donald Trump. Además, en las últimas semanas, más de 4,000 infantes de Marina y marineros estadounidenses han sido desplegados en la región como parte de un esfuerzo intensificado contra los cárteles de droga.

"Venezuela ha sido un muy mal actor", dice Trump, amenazando con una escalada

De acuerdo con NBC News, la administración Trump advirtió a los narcotraficantes que enfrentarán el mismo destino que quienes murieron en un barco que Estados Unidos hizo explotar en el Caribe, en una fuerte escalada contra las drogas y en medio de la tensión con el líder venezolano Nicolás Maduro.

Trump calificó a Venezuela como un "mal actor" y aseguró que cuentan con pruebas, como grabaciones, que confirman que el barco transportaba drogas y a miembros de la peligrosa banda venezolana Tren de Aragua.

Aunque no está del todo claro qué busca Trump con Maduro, parece que EE.UU. quiere frenar el flujo de drogas desde Venezuela y presionar al régimen para debilitarlo.