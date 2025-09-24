- Hoy:
Atención, indocumentados en EE. UU.: gobierno confiscará bienes, vehículos y cuentas bancarias a quienes no realicen este trámite
Ante la inmigración ilegal, EE. UU., tomó medidas drásticas entre las que figuran el embargo de bienes y más. ¿A quiénes afecta?
Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos decidió implementar nuevas y drásticas medidas contra la inmigración ilegal, las cuales contemplan la confiscación de bienes, vehículos y cuentas bancarias de todas las personas que se encuentren en el país sin autorización.
Mediante la iniciativa, denominada "Regreso a casa", la cual se basa en la actual política de tolerancia cero promovida por Donald Trump, es uno de los planes para este 2025, por paete del republicano. ¿De qué trata? AQUÍ todos los detalles y a qué grupo perjudica.
PUEDES VER: La PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: revelan el nuevo y complicado requisito CLAVE para obtener la ciudadanía 2025
EE. UU. confiscará bienes, vehículos y cuentas bancarias a quienes no realicen este trámite
'El Cronista' y otros medios internacionales informaron recientemente sobre la última acción de la administración Trump, la cual ha propuesto una estrategia ("Regreso a casa"), que busca restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a recursos económicos, limitando su capacidad para abrir cuentas bancarias, adquirir propiedades e incluso poseer vehículos.
Estados Unidos confiscará bienes, vehículos y cuentas bancarias a quienes no realicen este trámite.
Esta radical medida de busca incentivar a los extranjeros a regularizar su estatus migratorio, desincentivar la ilegalidad y acelerar los procedimientos de deportación. No obstante, para implementar la iniciativa, se deberá realizar modificaciones legales, dado que la confiscación de bienes basada únicamente en el estatus migratorio no está contemplada en la legislación actual.
En medio de este contexto, la Corte Suprema de Estados Unidos también señaló que todas las personas en la nación, incluidos los inmigrantes sin documentos, gozan de protección bajo la Cuarta Enmienda, que prohíbe las incautaciones y registros "irrazonables" sin una orden judicial o causa probable.
Asimismo, la entidad informó que la condición de migración irregular se clasifica como una infracción civil, pero no como un delito penal, por lo que la confiscación de bienes por este motivo sería inconstitucional.
¿Qué dicen los expertos ante esta cuestionada política en EE. UU.?
Por otro lado, algunos especialistas han advertido sobre la implementación de la política "Regreso a casa" en EE. UU. y lo que podría desencadenar, incluso, podría llegar a una contienda legal en los tribunales federales.
En medio de ello, organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes no dudaron en expresar su intención de acudir a la justicia de inmediato para poder detener los embargos masivos que se tienen en mente y que, dentro de poco, se llevarán a cabo.
