Peruano pide asilo en Estados Unidos por extorsiones, pero su viaje podría terminar en deportación

Sergio Barco, un peruano que pidió asilo en EE.UU. debido a amenazas de extorsión, fue arrestado por ICE y enfrenta la posibilidad de ser deportado.

María Zapata
La familia espera la resolución judicial sobre el destino de Barco Mercado.
La familia espera la resolución judicial sobre el destino de Barco Mercado. | Composición: María Zapata / Líbero
Sergio Alberto Barco Mercado, un joven inmigrante peruano que huyó de su país debido a amenazas de extorsión, se encuentra ahora en riesgo de deportación en Estados Unidos tras ser detenido durante un proceso migratorio. Su caso representa los desafíos comunes que enfrentan muchos inmigrantes que buscan protección y refugio en territorio estadounidense.

Detención inesperada durante el proceso de asilo en Estados Unidos

Sergio Alberto Barco Mercado, un joven peruano de 28 años, fue detenido hace casi un mes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un tribunal de Estados Unidos, mientras participaba en una audiencia sobre su solicitud de asilo. Hace tres años, Barco Mercado abandonó Perú debido a amenazas de extorsión.

Su familia, apoyándolo en la búsqueda de protección, vendió sus pertenencias para financiar su traslado a Estados Unidos en busca de seguridad, según informó Latina.

Según familiares, la intervención fue abrupta y ocurrió antes de que él pudiera presentar formalmente su caso. "Intentó salir al baño y lo detuvieron de inmediato, esposándolo antes de que tuviera su audiencia", relató un pariente a Latina.

Su madre, Mariela Mercado, expresó que Sergio desea construir una vida mejor lejos de la violencia. Sin embargo, la detención ha generado temor y preocupación ante la posibilidad de que enfrente una deportación que lo regresaría a un entorno peligroso.

Situación familiar y preocupaciones de seguridad

La situación no solo afecta a Sergio, sino también a su esposa Rosario y a sus dos hijos pequeños, quienes viven en incertidumbre. Rosario, temerosa de ser arrestada, evita acudir al Consulado de Perú en Nueva York, lo que dificulta aún más la estabilidad familiar.

Un familiar comentó que Rosario trabaja largas horas para sostener a la familia mientras enfrentan esta crisis. La tensión se intensifica ante la posibilidad de una separación forzada.

Peruano enfrenta futuro incierto y apoyo consular limitado

Mientras la familia espera la próxima audiencia judicial, programada para el 14 de octubre, la incertidumbre sigue latente. La posibilidad de deportación genera temor y ha movilizado a organizaciones civiles a seguir de cerca el caso.

Los intentos por obtener una postura oficial de la Cancillería de Perú se han visto limitados, ya que sus funcionarios están enfocados en actividades relacionadas con la visita de la presidenta peruana a Estados Unidos, sin emitir comentarios específicos sobre la situación de Barco Mercado.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

