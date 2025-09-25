- Hoy:
¡Buenas noticias para inmigrantes! USCIS elimina requisito del examen de ciudadanía en casos específicos
USCIS aplicará un nuevo examen de ciudadanía en EE.UU. desde octubre de 2025, con más preguntas, pero también con exenciones por edad y salud.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que a partir del 20 de octubre de 2025 entrarán en vigor nuevas reglas para los inmigrantes que busquen la naturalización. Los solicitantes deberán enfrentarse a un examen de educación cívica actualizado, aunque ciertas personas podrán acceder a exenciones especiales.
Cómo será el examen de ciudadanía en 2025
El USCIS detalló que los aspirantes tendrán que prepararse con un banco de 128 preguntas relacionadas con la historia y el gobierno de EE.UU. Durante la entrevista de naturalización, el oficial formulará 20 preguntas y el solicitante deberá contestar correctamente 12 para aprobar. Quienes acumulen 9 errores reprobarán automáticamente.
Se confirmó las nuevas reglas para los extranjeros que buscan obtener la ciudadanía americana.
Exenciones por edad y tiempo de residencia
Existen reglas que permiten a ciertos solicitantes evitar el examen de inglés y responder la parte cívica en su idioma nativo. La excepción 50/20 aplica para personas con 50 años o más y al menos 20 años de residencia como residentes permanentes legales, mientras que la excepción 55/15 beneficia a quienes tienen 55 años o más y 15 años de residencia.
Los solicitantes de 65 años o más, con al menos 20 años de residencia legal en EE.UU., podrán rendir una versión reducida de la prueba cívica. En su caso, el examen será más breve: solo 10 preguntas tomadas de un banco limitado de 20, en base a las versiones de 2008 o 2025.
Exención por motivos médicos
El USCIS también contempla una alternativa para quienes no puedan cumplir con los requisitos de inglés o educación cívica debido a una discapacidad. En esos casos, se puede presentar el Formulario N-648, que debe ser firmado por un médico, osteópata o psicólogo clínico autorizado para certificar la excepción.
Qué significa para los inmigrantes
Con estos cambios, el proceso de naturalización en EE.UU. se vuelve más exigente en términos de preparación, aunque las excepciones permiten que adultos mayores y personas con condiciones médicas accedan a la ciudadanía sin enfrentar barreras imposibles. El USCIS busca, con este nuevo esquema, reforzar el conocimiento cívico sin dejar de lado la inclusión.
