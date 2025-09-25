- Hoy:
Alerta, inmigrantes: Estados Unidos frena la renovación automática de visas por estos motivos
EE.UU. confirmó que ciertos extranjeros no podrán renovar su visa. La prohibición aplica por deportaciones, estadía ilegal y delitos graves.
Solicitar una visa americana es un paso clave para ingresar a Estados Unidos, pero no todos los viajeros califican. De acuerdo con el Departamento de Estado, ciertas personas resultan automáticamente inelegibles bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), lo que implica que sus solicitudes serán rechazadas sin importar el trámite realizado.
Quiénes quedan inhabilitados para renovar la visa
Entre los casos más estrictos están los extranjeros que ya fueron expulsados en la frontera o deportados por un juez. Estas personas no pueden solicitar una visa dentro de los 5 años posteriores al primer proceso. Si hubo una segunda expulsión, la restricción se amplía a 20 años. En situaciones más graves, como una condena por delito mayor, la prohibición puede ser de por vida.
La prohibición aplica por acciones ilegales.
También son considerados inadmisibles quienes permanecieron ilegalmente en EE.UU. por más de 180 días, pero menos de un año. En este caso, la sanción es de 3 años sin poder aplicar a la visa. Si la estadía irregular superó los 12 meses, la prohibición aumenta a 10 años.
Otros motivos de inelegibilidad
Además de estas restricciones, existen otros factores que pueden impedir la renovación o aprobación de una visa. Según la normativa, cualquier causa vinculada a seguridad, fraude en documentos o antecedentes migratorios negativos puede derivar en la negación automática del documento.
Cuando un oficial de inmigración determina la inelegibilidad del solicitante, este debe ser informado verbalmente de la razón de la denegación. Sin embargo, es importante señalar que el pago realizado en el trámite no se reembolsa bajo ninguna circunstancia, ya que corresponde a la tarifa administrativa del proceso.
Las autoridades estadounidenses recomiendan revisar con anticipación las condiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad antes de iniciar la solicitud. Esto evita pérdidas económicas y garantiza que los solicitantes cumplan con los criterios legales exigidos para obtener o renovar una visa americana.
