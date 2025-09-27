¿Se viene un nuevo conflicto? Este sábado 27 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió sobre la revocación de su visado, medida anunciada hace unas horas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Ante la sorpresiva decisión, el mandatario del país latino argumentó que esta decisión infringe el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática. Asimismo, sugirió que la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no debería permanecer en Nueva York. En esta nota, todo sobre su último pronunciamiento y más.

Petro envía mensaje a EE. UU. tras retiro de su visa, ¿qué le dijo a Trump?

Gustavo Petro está en una complicada situación luego de regresar a Bogotá tras participar en el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se refirió a la situación en la Franja de Gaza. Y es que, su retorno, se vio marcado por la revocación de su visa a EE. UU., una decisión que llamado la atención por la relación bilateral que existen entre ambos países.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. había señalado que esta orden, anunciada el último viernes 26 de septiembre, se dio debido a las acciones de Petro durante una manifestación propalestina, donde instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes, fueron "imprudentes y provocadoras".

Gustavo Petro envía mensaje a EE. UU. tras retiro de su visa.

Ante ello, el mandatario colombiano salió al frente y consideró que la revocación de su visado es una represalia por su llamado a no apoyar lo que considera un genocidio en Gaza.

Mediante su cuenta de X, también subrayó que esta acción del gobierno estadounidense infringe las normas de inmunidad que rigen el funcionamiento de las Naciones Unidas, recordando que los presidentes que asisten a la Asamblea General gozan de total inmunidad.

"Lo que hace el gobierno de EE. UU. conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. (...) El gobierno de EE. UU. no puede condicionar la opinión de los EEUU (sic)", dijo.

Presidenta de la Cámara Colombo Americana se pronunció tras revocación de visado de Petro

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), no dudó en asegurar que las declaraciones que dio Gustavo Petro fueron erróneas, pues instó a los militares estadounidenses a desobedecer órdenes de sus superiores en territorio estadounidense, lo que, para ella, sería como un llamado a la insurrección.

Lacouture también manifestó que la revocatoria de la visa del mandatario colombiano es una decisión diplomática que refleja un notable descontento del Gobierno de Estados Unidos ante el irrespeto y la intromisión de Petro en los asuntos internos de la nación norteamericana.