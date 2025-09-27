¡Oportunidad laboral! Estos son los TRABAJOS TEMPORALES más buscados en EE.UU. y sus sueldos por hora

En medio de un escenario donde aumentan las redadas y deportaciones, muchos extranjeros aún encuentran la puerta abierta para llegar legalmente a Estados Unidos mediante el programa de visas H-2B, que autoriza a empleadores a contratar trabajadores para labores temporales no agrícolas. Esta opción se ha convertido en una oportunidad real para quienes buscan empleo sin necesidad de títulos académicos o experiencia previa.

Los empleos mejor pagados con visa H-2B

Los sectores que más contratan bajo este programa se concentran en construcción, hotelería, jardinería y manufactura. Entre los oficios más demandados y sus salarios aproximados por hora destacan:

Operador de equipo pesado – $18.06

Electricista – $18.52

Soldador – $18.87

Instalador de tuberías – $17.05

Trabajador metalúrgico de refuerzo – $16.73

Albañil – $15.66

Carpintero – $15.58

Plomero – $15.60

Pintor – $12.80

Trabajadores latinos realizan oficios como soldador, plomero y carpintero, empleos temporales disponibles con la visa H-2B.

Estas cifras pueden variar según el estado y la empresa contratante, pero reflejan el promedio que los solicitantes pueden esperar recibir al mes en Estados Unidos.

Cómo acceder a una visa H-2B

El proceso inicia con el empleador en EE.UU., quien debe tramitar una Certificación de Trabajo Temporal ante el Departamento de Trabajo. Luego presenta el Formulario I-129 ante USCIS. Si la solicitud es aprobada, el trabajador extranjero deberá completar el formulario consular, pagar la tarifa correspondiente y acudir a una entrevista en la embajada o consulado estadounidense.

Los requisitos incluyen contar con pasaporte vigente, un número de petición válido y comprobante de pago. Además, se deben registrar datos biométricos. Cabe señalar que las solicitudes pueden rechazarse si las autoridades consideran que hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para cubrir el puesto.

Aunque la demanda es alta y los cupos limitados, esta visa sigue siendo una de las rutas más seguras y rápidas para trabajar legalmente en Estados Unidos por temporadas definidas.